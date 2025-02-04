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Премьер Индии получил приглашение встретиться с Трампом, пишут СМИ
Премьер Индии получил приглашение встретиться с Трампом, пишут СМИ - РИА Новости, 04.02.2025
Премьер Индии получил приглашение встретиться с Трампом, пишут СМИ
Премьер-министр Индии Нарендра Моди получил приглашение встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне на следующей неделе, передает агентство... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T04:37:00+03:00
2025-02-04T04:37:00+03:00
2025-02-04T04:37:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди получил приглашение встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне на следующей неделе, передает агентство Блумберг со ссылкой на чиновника Белого дома. "Премьер-министр Индии Нарендра Моди получил приглашение встретиться с президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне на следующей неделе", - говорится в публикации. Ранее официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал заявлял, что Нью-Дели и Вашингтон работают над скорым визитом премьер-министра Индии Нарендры Моди в США, даты прорабатываются.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, вашингтон (штат), сша, нарендра моди, дональд трамп
В мире, Индия, Вашингтон (штат), США, Нарендра Моди, Дональд Трамп
Премьер Индии получил приглашение встретиться с Трампом, пишут СМИ
Блумберг: Моди получил приглашение встретиться с Трампом на следующей неделе