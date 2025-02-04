https://ria.ru/20250204/modi-1997218380.html

Премьер Индии получил приглашение встретиться с Трампом, пишут СМИ

Премьер Индии получил приглашение встретиться с Трампом, пишут СМИ - РИА Новости, 04.02.2025

Премьер Индии получил приглашение встретиться с Трампом, пишут СМИ

Премьер-министр Индии Нарендра Моди получил приглашение встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне на следующей неделе, передает агентство... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T04:37:00+03:00

2025-02-04T04:37:00+03:00

2025-02-04T04:37:00+03:00

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди получил приглашение встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне на следующей неделе, передает агентство Блумберг со ссылкой на чиновника Белого дома. "Премьер-министр Индии Нарендра Моди получил приглашение встретиться с президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне на следующей неделе", - говорится в публикации. Ранее официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал заявлял, что Нью-Дели и Вашингтон работают над скорым визитом премьер-министра Индии Нарендры Моди в США, даты прорабатываются.

https://ria.ru/20250127/tramp-1995801184.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, индия, вашингтон (штат), сша, нарендра моди, дональд трамп