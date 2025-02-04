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Минобороны планирует изменить список болезней для медкомиссий - РИА Новости, 04.02.2025
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10:51 04.02.2025 (обновлено: 11:48 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/minoborony-1997256911.html
Минобороны планирует изменить список болезней для медкомиссий
Минобороны планирует изменить список болезней для медкомиссий - РИА Новости, 04.02.2025
Минобороны планирует изменить список болезней для медкомиссий
Минобороны предложило изменить категории годности некоторых болезней у призывников, следует из документа на портале проектов правовых актов. В документе... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T10:51:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Минобороны предложило изменить категории годности некоторых болезней у призывников, следует из документа на портале проектов правовых актов. В документе отмечается, что военнообязанный, у которого есть сифилис (первичный, вторичный и скрытый при замедленной негативации микрореакции преципитации) будет иметь категорию Б-4.Так же, ведомство предложило изменить категории для граждан с шизофренией при кратковременных болезненных проявлениях, гипертонией, посттравматическими и послеоперационными дефектами костей черепа. Отмечается, что в основном, изменения касаются контрактников. В декабре начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил России Иван Бувальцев сообщил, что свыше 300 тысяч контрактников прошли в этом году подготовку в составе резервных полков в интересах решения задач специальной военной операции. Он отметил, что боевая подготовка военнослужащих в 2025 году будет осуществляться более чем на 250 полигонах военных округов.
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общество, россия
Общество, Россия
Минобороны планирует изменить список болезней для медкомиссий

Минобороны РФ хочет изменить список болезней для медкомиссий военкоматов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации
Здание Министерства обороны Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства обороны Российской Федерации . Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Минобороны предложило изменить категории годности некоторых болезней у призывников, следует из документа на портале проектов правовых актов.

В документе отмечается, что военнообязанный, у которого есть сифилис (первичный, вторичный и скрытый при замедленной негативации микрореакции преципитации) будет иметь категорию Б-4.

Так же, ведомство предложило изменить категории для граждан с шизофренией при кратковременных болезненных проявлениях, гипертонией, посттравматическими и послеоперационными дефектами костей черепа.

Отмечается, что в основном, изменения касаются контрактников.

В декабре начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил России Иван Бувальцев сообщил, что свыше 300 тысяч контрактников прошли в этом году подготовку в составе резервных полков в интересах решения задач специальной военной операции.

Он отметил, что боевая подготовка военнослужащих в 2025 году будет осуществляться более чем на 250 полигонах военных округов.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
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24 января, 14:48
 
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