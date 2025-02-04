Минобороны планирует изменить список болезней для медкомиссий
Минобороны РФ хочет изменить список болезней для медкомиссий военкоматов
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации
Здание Министерства обороны Российской Федерации . Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Минобороны предложило изменить категории годности некоторых болезней у призывников, следует из документа на портале проектов правовых актов.
В документе отмечается, что военнообязанный, у которого есть сифилис (первичный, вторичный и скрытый при замедленной негативации микрореакции преципитации) будет иметь категорию Б-4.
Так же, ведомство предложило изменить категории для граждан с шизофренией при кратковременных болезненных проявлениях, гипертонией, посттравматическими и послеоперационными дефектами костей черепа.
Отмечается, что в основном, изменения касаются контрактников.
В декабре начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил России Иван Бувальцев сообщил, что свыше 300 тысяч контрактников прошли в этом году подготовку в составе резервных полков в интересах решения задач специальной военной операции.
Он отметил, что боевая подготовка военнослужащих в 2025 году будет осуществляться более чем на 250 полигонах военных округов.
В документе отмечается, что военнообязанный, у которого есть сифилис (первичный, вторичный и скрытый при замедленной негативации микрореакции преципитации) будет иметь категорию Б-4.
Так же, ведомство предложило изменить категории для граждан с шизофренией при кратковременных болезненных проявлениях, гипертонией, посттравматическими и послеоперационными дефектами костей черепа.
Отмечается, что в основном, изменения касаются контрактников.
В декабре начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил России Иван Бувальцев сообщил, что свыше 300 тысяч контрактников прошли в этом году подготовку в составе резервных полков в интересах решения задач специальной военной операции.
Он отметил, что боевая подготовка военнослужащих в 2025 году будет осуществляться более чем на 250 полигонах военных округов.