https://ria.ru/20250204/minoborony-1997256911.html

Минобороны планирует изменить список болезней для медкомиссий

Минобороны планирует изменить список болезней для медкомиссий - РИА Новости, 04.02.2025

Минобороны планирует изменить список болезней для медкомиссий

Минобороны предложило изменить категории годности некоторых болезней у призывников, следует из документа на портале проектов правовых актов. В документе... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T10:51:00+03:00

2025-02-04T10:51:00+03:00

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общество

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Минобороны предложило изменить категории годности некоторых болезней у призывников, следует из документа на портале проектов правовых актов. В документе отмечается, что военнообязанный, у которого есть сифилис (первичный, вторичный и скрытый при замедленной негативации микрореакции преципитации) будет иметь категорию Б-4.Так же, ведомство предложило изменить категории для граждан с шизофренией при кратковременных болезненных проявлениях, гипертонией, посттравматическими и послеоперационными дефектами костей черепа. Отмечается, что в основном, изменения касаются контрактников. В декабре начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил России Иван Бувальцев сообщил, что свыше 300 тысяч контрактников прошли в этом году подготовку в составе резервных полков в интересах решения задач специальной военной операции. Он отметил, что боевая подготовка военнослужащих в 2025 году будет осуществляться более чем на 250 полигонах военных округов.

https://ria.ru/20250124/medvedev-1995334884.html

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