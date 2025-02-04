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Глава МО Польши заявил, что не представляет себе отправку войск на Украину - РИА Новости, 04.02.2025
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11:23 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/ministr-1997262233.html
Глава МО Польши заявил, что не представляет себе отправку войск на Украину
Глава МО Польши заявил, что не представляет себе отправку войск на Украину - РИА Новости, 04.02.2025
Глава МО Польши заявил, что не представляет себе отправку войск на Украину
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что даже не представляет себе направление польских войск на Украину. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T11:23:00+03:00
2025-02-04T11:23:00+03:00
в мире
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владислав косиняк-камыш
дмитрий песков
нато
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ВАРШАВА, 4 фев – РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что даже не представляет себе направление польских войск на Украину. "Трудно себе представить такое состояние вещей. Мы не готовимся к такому сценарию", - сказал Косиняк-Камыш, отвечая на вопрос, готовы ли польские военные участвовать хотя бы в миротворческой миссии на Украине. При этом, он считает, что безопасность Украине могли бы гарантировать инвестиции США и Европейского союза. "Я считаю, что если что-то и может гарантировать мир, то это инвестиции американских и европейских фирм на Украине. Это будет лучшей гарантией безопасности и мира. У меня такое ощущение", - сказал министр. Ранее агентство Блумберг передавало со ссылкой на источники, что правительства стран НАТО обсуждают гарантии безопасности для Киева, которые "не спровоцировали бы" российское руководство. По мнению источника агентства, одним из возможных вариантов прекращения огня являлось бы создание демилитаризованной зоны, при таком он отмечал, что ее, вероятно, будут охранять и патрулировать европейские войска. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Песков ранее заявлял, что вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения неприемлем для России. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в декабре 2024 года заявлял, что России нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан. В июне 2024 года Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
https://ria.ru/20241210/ukraina-1988362890.html
https://ria.ru/20241115/polsha-1983949388.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир путин, владислав косиняк-камыш , дмитрий песков, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, Владислав Косиняк-Камыш , Дмитрий Песков, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Глава МО Польши заявил, что не представляет себе отправку войск на Украину

Косиняк-Камыш заявил, что не готовит отправку польских войск на Украину

© Фото : Sgt. Anthony JonesПольский инструктор обучает солдат ВСУ на Яворовском полигоне во Львовской области
Польский инструктор обучает солдат ВСУ на Яворовском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Фото : Sgt. Anthony Jones
Польский инструктор обучает солдат ВСУ на Яворовском полигоне во Львовской области. Архивное фото
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ВАРШАВА, 4 фев – РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что даже не представляет себе направление польских войск на Украину.
"Трудно себе представить такое состояние вещей. Мы не готовимся к такому сценарию", - сказал Косиняк-Камыш, отвечая на вопрос, готовы ли польские военные участвовать хотя бы в миротворческой миссии на Украине.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Минобороны Польши прокомментировало заявления о вводе войск НАТО на Украину
10 декабря 2024, 12:41
При этом, он считает, что безопасность Украине могли бы гарантировать инвестиции США и Европейского союза.
"Я считаю, что если что-то и может гарантировать мир, то это инвестиции американских и европейских фирм на Украине. Это будет лучшей гарантией безопасности и мира. У меня такое ощущение", - сказал министр.
Ранее агентство Блумберг передавало со ссылкой на источники, что правительства стран НАТО обсуждают гарантии безопасности для Киева, которые "не спровоцировали бы" российское руководство. По мнению источника агентства, одним из возможных вариантов прекращения огня являлось бы создание демилитаризованной зоны, при таком он отмечал, что ее, вероятно, будут охранять и патрулировать европейские войска.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
Вид на Варшаву - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
"Память короткая". В Польше поставили Украину на место
15 ноября 2024, 13:33
Песков ранее заявлял, что вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения неприемлем для России. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в декабре 2024 года заявлял, что России нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан.
В июне 2024 года Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Кандидат в президенты Польши назвал условие для вступления Украины в ЕС
3 февраля, 23:39
 
В миреУкраинаРоссияКиевВладимир ПутинВладислав Косиняк-КамышДмитрий ПесковНАТОСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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