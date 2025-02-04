Сальвадор и США готовят соглашение о миграционном кризисе
Сальвадор и США готовят масштабное соглашение для борьбы с миграционным кризисом
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МЕХИКО, 4 фев - РИА Новости. Правительства Соединенных Штатов и Сальвадора завершают работу над "беспрецедентным" соглашением в сфере борьбы с миграционным кризисом, сообщил президент центральноамериканской страны Найиб Букеле после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио. Запись его слов опубликовало в своем блоге в Х VPI TV.
"Мы завершаем подготовку, я думаю, что секретарь объявит об этом, мы объявляем о соглашении гораздо более значительном в этом смысле. Я думаю, что оно имеет гораздо большее значение и гораздо больший масштаб, чем те соглашения, которые были заключены в 2019 году ... оно не имеет прецедентов, я считаю, в истории отношений не только между Соединенными Штатами и Сальвадором, но и с другими странами Латинской Америки", - заявил Букеле журналистам.
Госсекретарь США Марко Рубио находится сейчас в турне по странам Латинской Америки. До Сальвадора он совершил визит в Панаму, по итогам которого президент Хосе Рауль Мулино отказался продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс - один путь". После Сальвадора Рубио посетит Коста-Рику, Гватемалу и Доминиканскую Республику.
Соглашения 2019 года между Сальвадором и США, которые упомянул Букеле, касались миграции и борьбы с организованной преступностью. Соглашение о сотрудничестве в сфере предоставления убежища предусматривало, что просители убежища, прибывающие в США через Сальвадор, должны были сначала искать защиты в Сальвадоре. В феврале 2021 года администрация президента Джо Байдена приостановила действие этого соглашения, стремясь пересмотреть миграционную политику, установленную предыдущей администрацией Дональда Трампа. Соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступностью, действующее до сих пор, направлено на совместную борьбу с организованным криминалом, включая наркоторговлю, незаконную миграцию и другие формы транснациональной преступности.