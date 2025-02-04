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В Люберцах в 2025 году откроют участок трассы ЮЛА и две школы - РИА Новости, 04.02.2025
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Новости Подмосковья
 
15:58 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/lyubertsy-1997335800.html
В Люберцах в 2025 году откроют участок трассы ЮЛА и две школы
В Люберцах в 2025 году откроют участок трассы ЮЛА и две школы - РИА Новости, 04.02.2025
В Люберцах в 2025 году откроют участок трассы ЮЛА и две школы
Строительство школы №7 в Люберцах на 1,1 тысячи мест завершат в 2025 году, также в этом году планируется открыть школу на 1,5 тысячи мест в ЖК "Жулебино-Парк" и РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T15:58:00+03:00
2025-02-04T15:58:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Строительство школы №7 в Люберцах на 1,1 тысячи мест завершат в 2025 году, также в этом году планируется открыть школу на 1,5 тысячи мест в ЖК "Жулебино-Парк" и запустить движение по автодороге ЮЛА от Варшавского шоссе до М-12, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "Одна из задач – открыть к 1 сентября школу №7 на 1,1 тысячи мест, которую жители давно ждут", - отметили в пресс-службе. Согласно сообщению, в этом году также откроют школу на 1,5 тысячи мест в ЖК "Жулебино-Парк", детские сады в поселке ВУГИ и поселке Мирный. Закончат капитальный ремонт гимназии №5 в Люберцах и СОШ №28 в поселке Коренево. А во втором квартале начнут возводить еще одну большую школу - в ЖК "Новые Островцы" на 1,1 тысячи мест. В текущем году планируется открыть движение по автодороге ЮЛА от Варшавского шоссе до М-12, а также полностью закончить первый этап реконструкции Октябрьского проспекта – достроить два подземных пешеходных перехода. Кроме того, в округе приступят к проектированию путепровода через железнодорожные пути Казанского и Рязанского направления МЖД по ул Инициативная. Это позволит ликвидировать однополосный проезд с реверсивным движением. Сдать объект планируют в 2028 году. В этом году начнут обновлять и "Центральный парк" в Люберцах - работы будут идти до 2026 года. А в Дзержинском завершат благоустройство Сквера имени Громцева и начнут работы по созданию Сквера у памятника Святителю Николаю. "Один из масштабных проектов этого года, на котором уже ведут работы - строительство моста через озеро Черное, соединяющего Люберцы и Некрасовку, с благоустройством парка "Дружба". Также обновят территорию "Летнего парка" в Малаховке и завершат благоустройство "Наташинского парка", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250204/rozhdenie--1997327346.html
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люберцы, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Люберцы, Московская область (Подмосковье)
В Люберцах в 2025 году откроют участок трассы ЮЛА и две школы

Участок трассы ЮЛА откроют в подмосковных Люберцах в 2025 году

© РИА Новости / Максим БлиновДорожные знаки
Дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Дорожные знаки. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Строительство школы №7 в Люберцах на 1,1 тысячи мест завершат в 2025 году, также в этом году планируется открыть школу на 1,5 тысячи мест в ЖК "Жулебино-Парк" и запустить движение по автодороге ЮЛА от Варшавского шоссе до М-12, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
"Одна из задач – открыть к 1 сентября школу №7 на 1,1 тысячи мест, которую жители давно ждут", - отметили в пресс-службе.
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Вчера, 15:19
Согласно сообщению, в этом году также откроют школу на 1,5 тысячи мест в ЖК "Жулебино-Парк", детские сады в поселке ВУГИ и поселке Мирный. Закончат капитальный ремонт гимназии №5 в Люберцах и СОШ №28 в поселке Коренево. А во втором квартале начнут возводить еще одну большую школу - в ЖК "Новые Островцы" на 1,1 тысячи мест.
В текущем году планируется открыть движение по автодороге ЮЛА от Варшавского шоссе до М-12, а также полностью закончить первый этап реконструкции Октябрьского проспекта – достроить два подземных пешеходных перехода. Кроме того, в округе приступят к проектированию путепровода через железнодорожные пути Казанского и Рязанского направления МЖД по ул Инициативная. Это позволит ликвидировать однополосный проезд с реверсивным движением. Сдать объект планируют в 2028 году.
В этом году начнут обновлять и "Центральный парк" в Люберцах - работы будут идти до 2026 года. А в Дзержинском завершат благоустройство Сквера имени Громцева и начнут работы по созданию Сквера у памятника Святителю Николаю.
"Один из масштабных проектов этого года, на котором уже ведут работы - строительство моста через озеро Черное, соединяющего Люберцы и Некрасовку, с благоустройством парка "Дружба". Также обновят территорию "Летнего парка" в Малаховке и завершат благоустройство "Наташинского парка", - добавили в пресс-службе.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
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3 февраля, 19:33
 
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