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Лавров отметил неэффективность спецпредставителя ООН в Ливии
Лавров отметил неэффективность спецпредставителя ООН в Ливии - РИА Новости, 04.02.2025
Лавров отметил неэффективность спецпредставителя ООН в Ливии
РФ констатирует проблемы в Ливии, нынешний спецпредставитель генсека ООН действует неэффективно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T12:40:00+03:00
2025-02-04T12:40:00+03:00
2025-02-04T12:40:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. РФ констатирует проблемы в Ливии, нынешний спецпредставитель генсека ООН действует неэффективно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Есть проблемы, конечно, и в Ливии, где запад и восток никак не могут прийти к единому знаменателю о том, как дальше развивать политический процесс, а специальный представитель генсека ООН не очень транспарентно действует и совсем не эффективно, давайте прямо признаем", - сказал он в ходе XIV Ближневосточной конференции дискуссионного клуба "Валдай". "Сейчас вот будет новый представитель - представительница Ганы, надеюсь, что значение все-таки африканского посредника спецпредставителя будет создавать больше доверия", - добавил министр.
https://ria.ru/20241212/liviya-1988930702.html
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в мире, россия, ливия, гана, сергей лавров, оон
В мире, Россия, Ливия, Гана, Сергей Лавров, ООН
Лавров отметил неэффективность спецпредставителя ООН в Ливии
Лавров: нынешний спецпредставитель генсека ООН действует неэффективно