https://ria.ru/20250204/lavrov-1997278998.html
Лавров на Ближневосточной конференции клуба "Валдай". Трансляция
Лавров на Ближневосточной конференции клуба "Валдай". Трансляция - РИА Новости, 04.02.2025
Лавров на Ближневосточной конференции клуба "Валдай". Трансляция
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в Ближневосточной конференции клуба "Валдай". РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T12:13:00+03:00
2025-02-04T12:13:00+03:00
2025-02-04T12:13:00+03:00
россия
сергей лавров
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в Ближневосточной конференции клуба "Валдай".
россия
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997258543_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_64e5001f957592db400cebe804e42c36.jpg
Лавров на Ближневосточной конференции клуба "Валдай"
Лавров на Ближневосточной конференции клуба "Валдай"
2025-02-04T12:13
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PT16M25S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, видео
Россия, Сергей Лавров
Лавров на Ближневосточной конференции клуба "Валдай". Трансляция
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в Ближневосточной конференции клуба "Валдай".
2025-02-04T12:13
true
PT16M25S
Лавров на Ближневосточной конференции клуба "Валдай". Трансляция
Читать ria.ru в
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в Ближневосточной конференции клуба "Валдай".