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Российский дипломат назвал причину застоя в латвийской экономике
Российский дипломат назвал причину застоя в латвийской экономике - РИА Новости, 04.02.2025
Российский дипломат назвал причину застоя в латвийской экономике
Застой в экономике Латвии стал следствием проводимых Ригой антироссийских санкций, частичного разрыва устойчивых и взаимовыгодных торговых связей с Россией,... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T08:05:00+03:00
2025-02-04T08:05:00+03:00
2025-02-04T08:10:00+03:00
экономика
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санкции в отношении россии
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Застой в экономике Латвии стал следствием проводимых Ригой антироссийских санкций, частичного разрыва устойчивых и взаимовыгодных торговых связей с Россией, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах РФ в Латвии Дмитрий Касаткин."Застой в латвийской экономике стал следствием в том числе и проводимых Ригой антироссийских санкций, частичного разрыва устойчивых и взаимовыгодных торговых связей с нашей страной", - сказал Касаткин.Он подчеркнул, что сейчас в Латвии происходит долгосрочное ухудшение социально-экономического положения, об этом говорит статистика."По данным Всемирного банка, ВВП страны в 2024 году вырос на 0,1%, инфляция составила 1,3%, потребительские цены выросли на 3,3%. Латвия – одна из лидеров ЕС по снижению инвестиционной привлекательности, госдолгу, дефициту бюджета, оттоку и сокращению численности населения, а также уровню доверия населения к институтам власти", - отметил дипломат.
https://ria.ru/20250201/pribaltika-1996699593.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, латвия, рига, россия, всемирный банк, евросоюз, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Экономика, Латвия, Рига, Россия, Всемирный банк, Евросоюз, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
Российский дипломат назвал причину застоя в латвийской экономике
Дипломат Касаткин назвал застой в экономике Латвии следствием санкций против РФ