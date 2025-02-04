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Российский дипломат назвал причину застоя в латвийской экономике - РИА Новости, 04.02.2025
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08:05 04.02.2025 (обновлено: 08:10 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/latviya-1997226676.html
Российский дипломат назвал причину застоя в латвийской экономике
Российский дипломат назвал причину застоя в латвийской экономике - РИА Новости, 04.02.2025
Российский дипломат назвал причину застоя в латвийской экономике
Застой в экономике Латвии стал следствием проводимых Ригой антироссийских санкций, частичного разрыва устойчивых и взаимовыгодных торговых связей с Россией,... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T08:05:00+03:00
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экономика
латвия
рига
россия
всемирный банк
евросоюз
санкции в отношении россии
реакция на санкции
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Застой в экономике Латвии стал следствием проводимых Ригой антироссийских санкций, частичного разрыва устойчивых и взаимовыгодных торговых связей с Россией, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах РФ в Латвии Дмитрий Касаткин."Застой в латвийской экономике стал следствием в том числе и проводимых Ригой антироссийских санкций, частичного разрыва устойчивых и взаимовыгодных торговых связей с нашей страной", - сказал Касаткин.Он подчеркнул, что сейчас в Латвии происходит долгосрочное ухудшение социально-экономического положения, об этом говорит статистика."По данным Всемирного банка, ВВП страны в 2024 году вырос на 0,1%, инфляция составила 1,3%, потребительские цены выросли на 3,3%. Латвия – одна из лидеров ЕС по снижению инвестиционной привлекательности, госдолгу, дефициту бюджета, оттоку и сокращению численности населения, а также уровню доверия населения к институтам власти", - отметил дипломат.
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экономика, латвия, рига, россия, всемирный банк, евросоюз, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Экономика, Латвия, Рига, Россия, Всемирный банк, Евросоюз, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
Российский дипломат назвал причину застоя в латвийской экономике

Дипломат Касаткин назвал застой в экономике Латвии следствием санкций против РФ

© РИА Новости / Игорь ЗарембоВид на Ригу
Вид на Ригу - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Застой в экономике Латвии стал следствием проводимых Ригой антироссийских санкций, частичного разрыва устойчивых и взаимовыгодных торговых связей с Россией, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах РФ в Латвии Дмитрий Касаткин.
«
"Застой в латвийской экономике стал следствием в том числе и проводимых Ригой антироссийских санкций, частичного разрыва устойчивых и взаимовыгодных торговых связей с нашей страной", - сказал Касаткин.
Он подчеркнул, что сейчас в Латвии происходит долгосрочное ухудшение социально-экономического положения, об этом говорит статистика.
"По данным Всемирного банка, ВВП страны в 2024 году вырос на 0,1%, инфляция составила 1,3%, потребительские цены выросли на 3,3%. Латвия – одна из лидеров ЕС по снижению инвестиционной привлекательности, госдолгу, дефициту бюджета, оттоку и сокращению численности населения, а также уровню доверия населения к институтам власти", - отметил дипломат.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
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ЭкономикаЛатвияРигаРоссияВсемирный банкЕвросоюзСанкции в отношении РоссииРеакция на санкции
 
 
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