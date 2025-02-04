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Российский дипломат назвал причину застоя в латвийской экономике

Российский дипломат назвал причину застоя в латвийской экономике - РИА Новости, 04.02.2025

Российский дипломат назвал причину застоя в латвийской экономике

Застой в экономике Латвии стал следствием проводимых Ригой антироссийских санкций, частичного разрыва устойчивых и взаимовыгодных торговых связей с Россией,... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T08:05:00+03:00

2025-02-04T08:05:00+03:00

2025-02-04T08:10:00+03:00

экономика

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Застой в экономике Латвии стал следствием проводимых Ригой антироссийских санкций, частичного разрыва устойчивых и взаимовыгодных торговых связей с Россией, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах РФ в Латвии Дмитрий Касаткин."Застой в латвийской экономике стал следствием в том числе и проводимых Ригой антироссийских санкций, частичного разрыва устойчивых и взаимовыгодных торговых связей с нашей страной", - сказал Касаткин.Он подчеркнул, что сейчас в Латвии происходит долгосрочное ухудшение социально-экономического положения, об этом говорит статистика."По данным Всемирного банка, ВВП страны в 2024 году вырос на 0,1%, инфляция составила 1,3%, потребительские цены выросли на 3,3%. Латвия – одна из лидеров ЕС по снижению инвестиционной привлекательности, госдолгу, дефициту бюджета, оттоку и сокращению численности населения, а также уровню доверия населения к институтам власти", - отметил дипломат.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, латвия, рига, россия, всемирный банк, евросоюз, санкции в отношении россии, реакция на санкции