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Временный поверенный обвинил латвийские власти в дискриминации - РИА Новости, 04.02.2025
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06:47 04.02.2025 (обновлено: 06:50 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/latviya-1997223611.html
Временный поверенный обвинил латвийские власти в дискриминации
Временный поверенный обвинил латвийские власти в дискриминации - РИА Новости, 04.02.2025
Временный поверенный обвинил латвийские власти в дискриминации
Отъезд более тысячи россиян из Латвии из-за миграционных норм страны является следствием политики дискриминации местных властей, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T06:47:00+03:00
2025-02-04T06:50:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Отъезд более тысячи россиян из Латвии из-за миграционных норм страны является следствием политики дискриминации местных властей, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах РФ в Латвии Дмитрий Касаткин."За более чем два года реализации дискриминационных миграционных норм, обязавших наших граждан доказать владение латышским языком и заполнить русофобские опросники, антигуманной процедуре депортации подверглись шесть россиян. Еще более тысячи росграждан были вынуждены покинуть республику в "добровольно-принудительном порядке", поскольку вследствие аннулирования ВЖН они лишились здесь базовых социально-экономических благ, необходимых для поддержания нормальной жизнедеятельности", - сказал Касаткин.Он отметил, что люди столкнулись бы с невозможностью получения пенсионных и социальных выплат, отсутствием доступа в медицинские учреждения, закрытием банковских счетов."Эти целенаправленные усилия Риги, приводящие к поражению в правах наших соотечественников, привели к еще большему оттоку населению из Латвии", - подчеркнул дипломат.Кабмин Латвии в августе 2022 года принял решение продлевать временные виды на жительство в Латвии гражданам РФ лишь в исключительных случаях, а постоянный вид на жительство выдавать им только при условии сдачи экзамена по государственному языку на уровень не ниже А2 к сентябрю 2023 года. От экзамена освобождены лица моложе 15 и старше 75 лет. Согласно поправкам к закону об иммиграции, возможность повторной сдачи экзамена по латышскому языку у граждан РФ сохранялась до 30 ноября, в этом случае действие их ВНЖ продлевалось до конца 2023 года.В Латвии проживают около 1,8 миллиона человек, из них около 40% - русскоязычные. При этом в Латвии один государственный язык - латышский, русский имеет статус иностранного.
https://ria.ru/20250204/latviya-1997220290.html
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латвия, россия, в мире, рига
Латвия, Россия, В мире, Рига
Временный поверенный обвинил латвийские власти в дискриминации

Касаткин назвал отъезд более тысячи россиян из Латвии следствием дискриминации

CC BY 2.0 / kishjar? / РигаКолокольня Домского кафедрального собора в Риге в Латвии
Колокольня Домского кафедрального собора в Риге в Латвии - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
CC BY 2.0 / kishjar? / Рига
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Отъезд более тысячи россиян из Латвии из-за миграционных норм страны является следствием политики дискриминации местных властей, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах РФ в Латвии Дмитрий Касаткин.
"За более чем два года реализации дискриминационных миграционных норм, обязавших наших граждан доказать владение латышским языком и заполнить русофобские опросники, антигуманной процедуре депортации подверглись шесть россиян. Еще более тысячи росграждан были вынуждены покинуть республику в "добровольно-принудительном порядке", поскольку вследствие аннулирования ВЖН они лишились здесь базовых социально-экономических благ, необходимых для поддержания нормальной жизнедеятельности", - сказал Касаткин.
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Он отметил, что люди столкнулись бы с невозможностью получения пенсионных и социальных выплат, отсутствием доступа в медицинские учреждения, закрытием банковских счетов.
"Эти целенаправленные усилия Риги, приводящие к поражению в правах наших соотечественников, привели к еще большему оттоку населению из Латвии", - подчеркнул дипломат.
Кабмин Латвии в августе 2022 года принял решение продлевать временные виды на жительство в Латвии гражданам РФ лишь в исключительных случаях, а постоянный вид на жительство выдавать им только при условии сдачи экзамена по государственному языку на уровень не ниже А2 к сентябрю 2023 года. От экзамена освобождены лица моложе 15 и старше 75 лет. Согласно поправкам к закону об иммиграции, возможность повторной сдачи экзамена по латышскому языку у граждан РФ сохранялась до 30 ноября, в этом случае действие их ВНЖ продлевалось до конца 2023 года.
В Латвии проживают около 1,8 миллиона человек, из них около 40% - русскоязычные. При этом в Латвии один государственный язык - латышский, русский имеет статус иностранного.
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