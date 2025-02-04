https://ria.ru/20250204/latviya-1997220290.html
Представитель России в Латвии осудил высылку из страны за незнание языка
Представитель России в Латвии осудил высылку из страны за незнание языка - РИА Новости, 04.02.2025
Представитель России в Латвии осудил высылку из страны за незнание языка
Выдворение россиян из Латвии за незнание латышского языка является беспрецедентной и бесчеловечной практикой "сведения счетов" по этноконфессиональному... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T05:34:00+03:00
2025-02-04T05:34:00+03:00
2025-02-04T05:40:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Выдворение россиян из Латвии за незнание латышского языка является беспрецедентной и бесчеловечной практикой "сведения счетов" по этноконфессиональному признаку, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах РФ в Латвии Дмитрий Касаткин."Выдворение жителей Латвии за незнание ими латышского языка представляет собой беспрецедентную и бесчеловечную практику "сведения счетов" с пожилыми людьми по этноконфессиональному признаку", - сказал Касаткин.Он отметил, что большинство из них являются коренными жителями республики и в свое время внесли весомый вклад в становление и развитие Латвии, активно участвовали в возведении ее современной инфраструктуры.Кабмин Латвии в августе 2022 года принял решение продлевать временные виды на жительство в Латвии гражданам РФ лишь в исключительных случаях, а постоянный вид на жительство выдавать им только при условии сдачи экзамена по государственному языку на уровень не ниже А2 к сентябрю 2023 года. От экзамена освобождены лица моложе 15 и старше 75 лет.Согласно поправкам к закону об иммиграции, возможность повторной сдачи экзамена по латышскому языку у граждан РФ сохранялась до 30 ноября, в этом случае действие их ВНЖ продлевалось до конца 2023 года.В Латвии проживают около 1,8 миллиона человек, из них около 40% - русскоязычные. При этом в Латвии один государственный язык - латышский, русский имеет статус иностранного.
https://ria.ru/20250204/latviya-1997215329.html
https://ria.ru/20250107/professor-1992715943.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
латвия, россия, в мире
Представитель России в Латвии осудил высылку из страны за незнание языка
Касаткин назвал высылку из Латвии за незнание языка сведением счетов
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Выдворение россиян из Латвии за незнание латышского языка является беспрецедентной и бесчеловечной практикой "сведения счетов" по этноконфессиональному признаку, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах РФ в Латвии Дмитрий Касаткин.
"Выдворение жителей Латвии
за незнание ими латышского языка представляет собой беспрецедентную и бесчеловечную практику "сведения счетов" с пожилыми людьми по этноконфессиональному признаку", - сказал Касаткин.
Он отметил, что большинство из них являются коренными жителями республики и в свое время внесли весомый вклад в становление и развитие Латвии, активно участвовали в возведении ее современной инфраструктуры.
Кабмин Латвии в августе 2022 года принял решение продлевать временные виды на жительство в Латвии гражданам РФ
лишь в исключительных случаях, а постоянный вид на жительство выдавать им только при условии сдачи экзамена по государственному языку на уровень не ниже А2 к сентябрю 2023 года. От экзамена освобождены лица моложе 15 и старше 75 лет.
Согласно поправкам к закону об иммиграции, возможность повторной сдачи экзамена по латышскому языку у граждан РФ сохранялась до 30 ноября, в этом случае действие их ВНЖ продлевалось до конца 2023 года.
В Латвии проживают около 1,8 миллиона человек, из них около 40% - русскоязычные. При этом в Латвии один государственный язык - латышский, русский имеет статус иностранного.