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Касаткин рассказал об экономическом взаимодействии Латвии с Россией - РИА Новости, 04.02.2025
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08:44 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/latvija-1997230584.html
Касаткин рассказал об экономическом взаимодействии Латвии с Россией
Касаткин рассказал об экономическом взаимодействии Латвии с Россией - РИА Новости, 04.02.2025
Касаткин рассказал об экономическом взаимодействии Латвии с Россией
Латвия, несмотря на антироссийскую риторику, продолжает экономическое взаимодействие с Россией, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах РФ в... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T08:44:00+03:00
2025-02-04T08:44:00+03:00
экономика
латвия
россия
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Латвия, несмотря на антироссийскую риторику, продолжает экономическое взаимодействие с Россией, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах РФ в Латвии Дмитрий Касаткин. "Латвия наряду с систематической антироссийской риторикой продолжает, тем не менее, экономическое взаимодействие с Россией. Причина этого – заинтересованность населения и бизнеса в сохранении двусторонней торговли", - сказал Касаткин. Он рассказал, что двусторонняя торговля между Россией и Латвией сократилась: за 11 месяцев 2024 года латвийский импорт составил 369,1 миллиона евро в основном за счет сжиженных углеводородов, жмыха масленичных, зерновых. Экспорт составил 961,4 миллиона евро за счет алкоголя, текстиля и лекарств. "Частично сохранилось задействование под российские товары транспортного потенциала Латвийской Республики - за год через Латвию было перевезено более 1,5 миллиона тонн зерновой продукции. Возрастает роль Латвии как канала реэкспорта товаров в Россию - наиболее наглядно это видно на примере поставок нам из этой страны спиртных напитков (в основном – виски), электроники, экзотических фруктов", - отметил дипломат. В торговле между Латвией и Россией наблюдается своего рода парадокс, так как руководство этой страны призывает свернуть все экономические связи с Москвой и активно участвует в выработке очередных санкционных пакетов ЕС, а торговля, несмотря ни на что, сохраняется и даже на каких-то направлениях растет, заключил Касаткин.
https://ria.ru/20250201/pribaltika-1996699593.html
https://ria.ru/20250204/latviya-1997215329.html
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экономика, латвия, россия, москва, евросоюз
Экономика, Латвия, Россия, Москва, Евросоюз
Касаткин рассказал об экономическом взаимодействии Латвии с Россией

Касаткин: Латвия продолжает экономическое взаимодействие с Россией

© РИА Новости / Игорь ЗарембоВид на Ригу
Вид на Ригу - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Латвия, несмотря на антироссийскую риторику, продолжает экономическое взаимодействие с Россией, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах РФ в Латвии Дмитрий Касаткин.
"Латвия наряду с систематической антироссийской риторикой продолжает, тем не менее, экономическое взаимодействие с Россией. Причина этого – заинтересованность населения и бизнеса в сохранении двусторонней торговли", - сказал Касаткин.
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Он рассказал, что двусторонняя торговля между Россией и Латвией сократилась: за 11 месяцев 2024 года латвийский импорт составил 369,1 миллиона евро в основном за счет сжиженных углеводородов, жмыха масленичных, зерновых. Экспорт составил 961,4 миллиона евро за счет алкоголя, текстиля и лекарств.
"Частично сохранилось задействование под российские товары транспортного потенциала Латвийской Республики - за год через Латвию было перевезено более 1,5 миллиона тонн зерновой продукции. Возрастает роль Латвии как канала реэкспорта товаров в Россию - наиболее наглядно это видно на примере поставок нам из этой страны спиртных напитков (в основном – виски), электроники, экзотических фруктов", - отметил дипломат.
В торговле между Латвией и Россией наблюдается своего рода парадокс, так как руководство этой страны призывает свернуть все экономические связи с Москвой и активно участвует в выработке очередных санкционных пакетов ЕС, а торговля, несмотря ни на что, сохраняется и даже на каких-то направлениях растет, заключил Касаткин.
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