Касаткин рассказал об экономическом взаимодействии Латвии с Россией
Касаткин: Латвия продолжает экономическое взаимодействие с Россией
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Латвия, несмотря на антироссийскую риторику, продолжает экономическое взаимодействие с Россией, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах РФ в Латвии Дмитрий Касаткин.
"Латвия наряду с систематической антироссийской риторикой продолжает, тем не менее, экономическое взаимодействие с Россией. Причина этого – заинтересованность населения и бизнеса в сохранении двусторонней торговли", - сказал Касаткин.
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Он рассказал, что двусторонняя торговля между Россией и Латвией сократилась: за 11 месяцев 2024 года латвийский импорт составил 369,1 миллиона евро в основном за счет сжиженных углеводородов, жмыха масленичных, зерновых. Экспорт составил 961,4 миллиона евро за счет алкоголя, текстиля и лекарств.
"Частично сохранилось задействование под российские товары транспортного потенциала Латвийской Республики - за год через Латвию было перевезено более 1,5 миллиона тонн зерновой продукции. Возрастает роль Латвии как канала реэкспорта товаров в Россию - наиболее наглядно это видно на примере поставок нам из этой страны спиртных напитков (в основном – виски), электроники, экзотических фруктов", - отметил дипломат.
В торговле между Латвией и Россией наблюдается своего рода парадокс, так как руководство этой страны призывает свернуть все экономические связи с Москвой и активно участвует в выработке очередных санкционных пакетов ЕС, а торговля, несмотря ни на что, сохраняется и даже на каких-то направлениях растет, заключил Касаткин.