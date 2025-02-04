https://ria.ru/20250204/konferentsiya-1997336681.html

Конец фашистской Германии: 80 лет назад состоялась Ялтинская конференция

Конец фашистской Германии: 80 лет назад состоялась Ялтинская конференция - РИА Новости, 04.02.2025

Конец фашистской Германии: 80 лет назад состоялась Ялтинская конференция

Конец фашистской Германии: 80 лет назад состоялась Ялтинская конференция

2025-02-04T16:05:00+03:00

2025-02-04T16:05:00+03:00

2025-02-04T16:05:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

видео

ялтинская конференция (1945)

германия

история

вторая мировая война (1939-1945)

великая отечественная война (1941-1945)

уинстон черчилль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997333734_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f12037153dc689d376a2cbd6258ae449.jpg

4 февраля 1945 года открылась Ялтинская конференция. В ней участвовали Иосиф Сталин, президент США Франклин Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Лидеры трех держав решали вопросы послевоенного устройства мира.

германия

сша

великобритания

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конец фашистской Германии: 80 лет назад состоялась Ялтинская конференция 4 февраля 1945 года открылась Ялтинская конференция. В ней участвовали Иосиф Сталин, президент США Франклин Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Лидеры трех держав решали вопросы послевоенного устройства мира. 2025-02-04T16:05 true PT4M09S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

видео, ялтинская конференция (1945), германия, история, вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945), уинстон черчилль, иосиф сталин (джугашвили), франклин рузвельт, сша, великобритания, ссср, видео, 80-летие победы в великой отечественной войне