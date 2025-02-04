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Конец фашистской Германии: 80 лет назад состоялась Ялтинская конференция - РИА Новости, 04.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:05 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/konferentsiya-1997336681.html
Конец фашистской Германии: 80 лет назад состоялась Ялтинская конференция
Конец фашистской Германии: 80 лет назад состоялась Ялтинская конференция - РИА Новости, 04.02.2025
Конец фашистской Германии: 80 лет назад состоялась Ялтинская конференция
Конец фашистской Германии: 80 лет назад состоялась Ялтинская конференция
2025-02-04T16:05:00+03:00
2025-02-04T16:05:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
видео
ялтинская конференция (1945)
германия
история
вторая мировая война (1939-1945)
великая отечественная война (1941-1945)
уинстон черчилль
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4 февраля 1945 года открылась Ялтинская конференция. В ней участвовали Иосиф Сталин, президент США Франклин Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Лидеры трех держав решали вопросы послевоенного устройства мира.
германия
сша
великобритания
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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353
60
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60
Конец фашистской Германии: 80 лет назад состоялась Ялтинская конференция
4 февраля 1945 года открылась Ялтинская конференция. В ней участвовали Иосиф Сталин, президент США Франклин Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Лидеры трех держав решали вопросы послевоенного устройства мира.
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видео, ялтинская конференция (1945), германия, история, вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945), уинстон черчилль, иосиф сталин (джугашвили), франклин рузвельт, сша, великобритания, ссср, видео, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Видео, Ялтинская конференция (1945), Германия, история, Вторая мировая война (1939-1945), Великая Отечественная война (1941-1945), Уинстон Черчилль, Иосиф Сталин (Джугашвили), Франклин Рузвельт, США, Великобритания, СССР, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Конец фашистской Германии: 80 лет назад состоялась Ялтинская конференция
Конец фашистской Германии: 80 лет назад состоялась Ялтинская конференция
2025-02-04T16:05
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Конец фашистской Германии: 80 лет назад состоялась Ялтинская конференция

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Конец фашистской Германии: 80 лет назад состоялась Ялтинская конференция
4 февраля 1945 года открылась Ялтинская конференция. В ней участвовали Иосиф Сталин, президент США Франклин Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Лидеры трех держав решали вопросы послевоенного устройства мира.
 
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