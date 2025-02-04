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Московская компания разработала вентиляционный отвод - РИА Новости, 04.02.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:30 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/kompaniya-1997282136.html
Московская компания разработала вентиляционный отвод
Московская компания разработала вентиляционный отвод - РИА Новости, 04.02.2025
Московская компания разработала вентиляционный отвод
Столичное предприятие "Фабрика Вентиляции ГалВент" разработало штампованный отвод прямоугольного сечения из оцинкованной стали для систем вентиляции, сообщил... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T12:30:00+03:00
2025-02-04T12:30:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Столичное предприятие "Фабрика Вентиляции ГалВент" разработало штампованный отвод прямоугольного сечения из оцинкованной стали для систем вентиляции, сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Сегодня в Москве работает свыше 340 производителей строительных материалов. Благодаря поддержке города предприятия активно развиваются, наращивают производство и создают востребованную продукцию. Например, одна из столичных фабрик разработала усовершенствованный элемент вентиляционной системы. Новый штампованный отвод прямоугольного сечения относится к более высокому классу герметичности, обладает улучшенными аэродинамическими свойствами. Кроме того, стоимость штампованного отвода на 20% ниже стандартного изделия, а его производство занимает втрое меньше времени", – цитирует пресс-служба ДИПП Гарбузова.Для выпуска этого товара московский завод разработал и установил новую техлинию. Штампованный отвод массово используется в жилищном строительстве, на производстве, а также при строительстве и ремонте административных зданий и объектов социнфраструктуры.По словам гендиректора компании Кирилла Прахова, свыше 30 лет прямоугольные отводы для систем вентиляции собирали вручную. При этом спрос на это изделие очень большой. Специалисты предприятия изготовили с нуля автоматизированную линию, с помощью которой был исключен ручной труд. Также был значительно увеличен объем производства с улучшенными характеристиками изделия.В планах у организации каждый год изготавливать 200 тысяч штук штампованных отводов.
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москва, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов
Московская компания разработала вентиляционный отвод

ДИПП: столичное предприятие разработало вентиляционный отвод

© Фото : пресс-служба ДИППМосковская компания разработала вентиляционный отвод
Московская компания разработала вентиляционный отвод - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Фото : пресс-служба ДИПП
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Столичное предприятие "Фабрика Вентиляции ГалВент" разработало штампованный отвод прямоугольного сечения из оцинкованной стали для систем вентиляции, сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Сегодня в Москве работает свыше 340 производителей строительных материалов. Благодаря поддержке города предприятия активно развиваются, наращивают производство и создают востребованную продукцию. Например, одна из столичных фабрик разработала усовершенствованный элемент вентиляционной системы. Новый штампованный отвод прямоугольного сечения относится к более высокому классу герметичности, обладает улучшенными аэродинамическими свойствами. Кроме того, стоимость штампованного отвода на 20% ниже стандартного изделия, а его производство занимает втрое меньше времени", – цитирует пресс-служба ДИПП Гарбузова.
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Для выпуска этого товара московский завод разработал и установил новую техлинию. Штампованный отвод массово используется в жилищном строительстве, на производстве, а также при строительстве и ремонте административных зданий и объектов социнфраструктуры.
По словам гендиректора компании Кирилла Прахова, свыше 30 лет прямоугольные отводы для систем вентиляции собирали вручную. При этом спрос на это изделие очень большой. Специалисты предприятия изготовили с нуля автоматизированную линию, с помощью которой был исключен ручной труд. Также был значительно увеличен объем производства с улучшенными характеристиками изделия.
В планах у организации каждый год изготавливать 200 тысяч штук штампованных отводов.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий Гарбузов
 
 
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