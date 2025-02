https://ria.ru/20250204/ivan-safonov-1997328284.html

Биография Ивана Сафонова

Иван Викторович Сафонов – основатель и гендиректор компании Orion Solutions, которая занимается управлением цифровым присутствием.

Иван Викторович Сафонов – основатель и гендиректор компании Orion Solutions, которая занимается управлением цифровым присутствием. ОбразованиеИван Сафонов родился 18 января 1984 года в Москве. Окончил столичную СОШ № 91, которая была основана на базе гимназии, где обучались Владимир Маяковский и Борис Пастернак. В 1969 году школа начала развивать математическое направление и на сегодняшний день является одним из ведущих средних общеобразовательных учреждений в преподавании точных дисциплин. В 2006 году Иван Сафонов окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова.В 2007 году получил магистерскую степень по экономике в Российской экономической школе. При поступлении был удостоен стипендии, полностью покрывшей стоимость обучения.В 2011-2013 годах Иван Сафонов обучался в The University of Chicago Booth School of Business, где получил степень магистра делового администрирования.Начальный этап карьеры (2004-2010)В 2004 году Иван Сафонов приступил к обязанностям инженера-программиста в компании "Анкей", которая специализировалась на создании бухгалтерского ПО.В 2007 году Иван Сафонов начал работать в консалтинговой компании Princeton Partners Group в качестве консультанта. Спустя год возглавил команду аналитиков, которая реализовала проекты в металлургической, строительной и медицинской отраслях.В течение 2008-2009 годов Иван Сафонов входил в состав стратегического отдела холдинга "Римера", где занимал должность менеджера проектов. Руководил командой из четырех аналитиков, курировал разработку программы стратегического роста компании.В 2009-2010 годах деятельность Ивана Сафонова была связана с издательским домом "Эксмо", где он возглавил аналитический отдел. Результатами работы стали: новая система оценки продаж, стратегия взаимодействия с книготорговыми сетями, анализ M&A-перспектив и оценка эффективности продуктового портфеля.Международная карьера (2010-2020)С 2010 по 2011 год работал старшим консультантом в Monitor Group. Иван Сафонов руководил проектом по трансформации организационной структуры казахстанского горнодобывающего предприятия. Координировал работу аналитического отдела.С 2013 по 2017 год трудился в McKinsey & Company (Кливленд, США). В период работы Иван Сафонов представил план рыночной экспансии для регионального медицинского оператора, создал продуктовую стратегию для медстраховщика, обеспечившую рост клиентской базы на 13-15%. Также Ивану Сафонову поручили проект по разработке ценообразования для химического производства, реализация которого позволила увеличить выручку на 2-5%, и программу оптимизации процессов страховой компании, сократившую затраты на 4-6%. Помимо этого, он руководил разработкой цифровой платформы для оценки качества медицинских услуг с охватом более 600 пользователей и созданием аналитической системы реорганизации формуляров, позволившей сократить затраты страховщиков на 5-10%.В 2017-2019 годах занимал должность руководителя проектов в Boston Consulting Group (BCG, Москва). В 2019 году был повышен до позиции директора. Иван Сафонов руководил выстраиванием клиентских путей (Customer Journey Map). Команда под его началом реализовала проект по улучшению системы клиентского сервиса для российского банка, в рамках которого была проведена оптимизация пользовательских интерфейсов веб-инструментов и внедрены новые стандарты обслуживания клиентов.Создание и развитие Orion Solutions (с 2020)В 2020 году учредил собственную компанию Orion Solutions. Организация специализируется на управлении цифровым присутствием в поисковых системах.Цифровой профиль представляет собой совокупность данных об организации, а также отдельном человеке в информационном поле. Компания Ивана Сафонова занимается анализом и управлением этой информацией в поисковых системах Google и "Яндекс" и базах данных.Одним из ключевых ответвлений работы Иван Сафонов и Orion Solutions считает взаимодействие со специализированными информационными системами, среди которых World-Check. Эти международные досье служат инструментом проверки благонадежности для банков, государственных учреждений и корпораций. Специалисты компании консультируют клиентов по процедурам прохождения международных проверок в контексте трансграничной деятельности.В области технологических разработок Иван Сафонов и Orion Solutions создают системы мониторинга с использованием алгоритмов машинного обучения. Они предназначены для раннего выявления информационных рисков и противодействия дезинформации. Сегодня это особенно актуально: по данным исследований компании Ивана Сафонова, к 2030 году около 90% контента в Интернете будет создаваться с помощью искусственного интеллекта.С 2020 по 2025 год компания Ивана Сафонова реализовала свыше 200 проектов. Клиентская база включает владельцев крупного бизнеса и руководителей международных корпораций и более 30 участников списка Forbes.Компания Ивана Сафонова работает в более чем 10 странах мира, взаимодействуя с международными базами данных и клиентами в разных часовых поясах. Развивается сотрудничество с юридическими фирмами и специалистами по кибербезопасности.Личная жизньИван Сафонов женат, воспитывает троих детей.Дополнительные сведенияВладеет английским языком. Занимается активными видами спорта.

