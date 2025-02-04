https://ria.ru/20250204/istoriya-1997206157.html

Крымская конференция стала основой послевоенного устройства, заявили в РВИО

Крымская конференция стала основой послевоенного устройства, заявили в РВИО - РИА Новости, 04.02.2025

Крымская конференция стала основой послевоенного устройства, заявили в РВИО

Ялтинская конференция прошла с участием лидеров "большой тройки", в ходе нее Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль решали, как будет устроен... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T01:03:00+03:00

2025-02-04T01:03:00+03:00

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германия

ялта

берлин (город)

франклин рузвельт

уинстон черчилль

иосиф сталин (джугашвили)

российское военно-историческое общество (рвио)

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Ялтинская конференция прошла с участием лидеров "большой тройки", в ходе нее Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль решали, как будет устроен послевоенный мир, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. Ялтинская (Крымская) конференция прошла в Ливадийском дворце с 4 по 11 февраля 1945 года. "В Ялтинской конференции приняли участие лидеры "большой тройки": Сталин, Рузвельт и Черчилль. Она проходила в момент, когда части Красной Армии стояли в 70 километрах от Берлина. В то время как западные союзники находились на расстоянии 600 километров от германской столицы. Было понятно, что дни фашистской Германии сочтены. И на повестку дня встали важнейшие вопросы, каким будет послевоенный мир, кто будет сохранять безопасность этого мира, не возникнут ли в Германии реваншистские настроения, как поверженный Третий рейх будет выплачивать репарации, речь шла также о будущих границах и правительствах европейских государств", - сказал Мягков. Историк напомнил, что это была уже вторая встреча лидеров "большой тройки" после предыдущей, которая прошла в конце 1943 года в Тегеране, где основным вопросом было открытие второго фронта. "Почему была выбрана именно Ялта? Дело в том, что вопрос о месте конференции обсуждался со второй половины 1944 года. И были различные предложения. Рузвельт, например, которого поддерживал Черчилль, желал бы встретиться где-нибудь в Египте либо в Гибралтаре, в Ирландии или на Аляске… Они явно искали какую-то территорию, главное, чтобы она не была территорией Советского Союза. Они прекрасно понимали, что если это будет территория Советского Союза, то всему миру станет очевидно, что именно Красная Армия внесла решающий вклад в разгром Гитлера, что в реальности как раз и было", - отметил собеседник. По его словам, наша дипломатия в лице наркома Молотова приложила максимум усилий для того, чтобы конференция прошла именно в Ялте. "Когда встал вопрос обеспечения безопасности и комфортного размещения гостей, проведена целая грандиозная операция. Места переговоров было поручено подготовить самому Берия. Было выбрано три дворца, которые более-менее после вражеской оккупации Крыма остались в неразрушенном состоянии. В Ливадийском дворце разместили Рузвельта, поскольку он не мог ходить, ему это было бы удобно. Воронцовский дворец предназначался для Черчилля, так как он был построен в английском стиле. Это имение графа Воронцова, который был англофилом. А в Юсуповском дворце разместился Сталин", - сказал Мягков. Он подчеркнул, что для обеспечения безопасности конференции НКВД и СМЕРШ провели ряд спецопераций, было задействовано несколько сотен зениток. "Мы теперь из документов знаем, что противник готовил удар по лидерам стран-участниц конференции. И нам удалось провести радиоигру с немецкой разведкой, которая передавала информацию о том, что в дни проведения Ялтинской конференции погода нелетная, дождь, ветер, то есть для того, чтобы немецкие самолеты даже не вздумали взлетать для того, чтобы бомбить Ялту", - заметил собеседник. Один из главных вопросов, который обсуждался на конференции, это создании Организации Объединенных Наций. "Сталин во время бесед с Рузвельтом и Черчиллем говорил о том, чтобы заключить такой мир, который продлится длительное время, который после их смерти будет прочным. Об этом действительно тогда думали, хотя мы знаем, что Рузвельта ранее разрабатывал идею "четырех полицейских", которые бы управляли послевоенным миром. Ими должны были по мнению Рузвельта стать США, Британия, Советский Союз и Китай. На самом деле это был прообраз будущего Совета Безопасности ООН", - сказал Мягков. При этом, Сталин, встречаясь с лидером свободных французов Шарлем де Голлем несмотря на то, что Франция потерпела поражение от Германии все-таки настоял на том перед западными союзниками, чтобы она была тоже полноправным членом Совета Безопасности ООН. "И главный вопрос преткновения был о праве вето в Совете Безопасности. Дело в том, что Соединенные Штаты и Великобритания не хотели, чтобы такое право у каждой страны, которая будет в Совете Безопасности, имелось. Но тогда получалось так, что Советский Союз мог остаться в меньшинстве, когда речь шла о тех вопросах, которые напрямую затрагивают СССР уже в послевоенном мире. Мы активно настаивали, чтобы каждая страна обладала правом вето и в конце концов додавили и Рузвельта, и Черчилля. Но, как мы знаем, до сих пор право вето является одним из основных прав членов Совета Безопасности. И это право не позволяло в послевоенные годы Соединенным Штатам, Великобритании, другим странам НАТО давить на Советский Союз и принуждать его к своей точке зрения", - подчеркнул историк. Еще один из главных вопросов касался границ Польши. "На западе Черчилль пытался сократить увеличения земель Польши за счет германской территории. Но мы опять-таки продавили свою позицию. И Польша получила значительный прирост за счет немецких территорий. Это и Силезия, и Померания, это две трети Восточных Пруссии", - уточнил собеседник. Кроме того, на Ялтинской конференции обсуждался вопрос о репарациях. Советский Союз был главной пострадавшей страной от агрессии нацистской Германии и ее союзников. "Мы наставили, что основные репарации должны пойти к нам. Вначале речь шла о сумме в 20 миллиардов долларов, половина из которых пойдет Советскому Союзу, но об этом толком не договорились, и в конце концов уже в дальнейшем после Ялты было принято решение, что каждая союзная держава будет взимать репарации с собственной зоны оккупации в зависимости от необходимости. Либо сельхозпродукцией, либо промышленной продукцией. Все так действительно и произошло. Но в Ялте было подчеркнуто, что 15 процентов репараций, которые будут взимать западные союзники, пойдут в пользу Советского Союза", - отметил научный директор РВИО. По его словам, несмотря на то что Ялта стала вершиной межсоюзнического согласия, уже были очевидны признаки будущей холодной войны. "Так, Черчилль активно настаивал на том, чтобы войска союзников взяли ключевые пункты Европы раньше, чем туда придут русские. Он даже 1 апреля потом писал еще живому Рузвельту, что, если русские захватят Прагу, Вену и Берлин, не создастся ли у них слишком преувеличенное представление о своем вкладе в победу. То есть это было желание захватить Берлин раньше русских и, тем самым, объявить, что мы главные в этой войне. Мы это знали, и наша разведка об этом докладывала", - подчеркнул историк. Мягков также рассказал, что ранее обнаружил в Центральном архиве Минобороны РФ интересный документ о том, что после окончания Ялтинской конференции наш Генеральный штаб получил информацию о том, что немцы перебрасывают из района Арденн перебрасывают шестую танковую армию СС против фронта Жукова. В реальности силы Германии были сосредоточены в Венгрии. "И вот возникает вопрос. Не было ли это дезинформацией советской стороны для того, чтобы она остановила наступление на Берлин…", - отметил он. "Ялтинская конференция, наряду с конференцией в Потсдаме, считается конференциями, которые оформили послевоенный мир. Как мы знаем, с развалом Советского Союза Соединенные Штаты почувствовали себя единоличным лидером. США и НАТО разрушили систему, которая около 70 лет позволяла сохранять мир от глобальной войны, в том числе с применением ядерного оружия", - резюмировал Мягков.

https://ria.ru/20250204/putin-1997200433.html

https://ria.ru/20250204/konferentsiya-1997126219.html

https://ria.ru/20250114/lavrov-1993614942.html

https://ria.ru/20240901/voyna-1969393711.html

https://ria.ru/20250127/kontslager-1995603210.html

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ялта

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

германия, ялта, берлин (город), франклин рузвельт, уинстон черчилль, иосиф сталин (джугашвили), российское военно-историческое общество (рвио), оон, нато, общество