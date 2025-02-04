https://ria.ru/20250204/ispanija-1997217391.html

В Испании задержали 11 человек по обвинению в краже одежды

В Испании задержали 11 человек по обвинению в краже одежды - РИА Новости, 04.02.2025

В Испании задержали 11 человек по обвинению в краже одежды

Национальная полиция Испании задержала 11 человек по обвинению в краже и неправомерном присвоении около 83,9 тысячи предметов одежды известной модной сети на... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T04:12:00+03:00

2025-02-04T04:12:00+03:00

2025-02-04T04:12:00+03:00

испания

аликанте

zara

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839751770_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_b7f9a76e118eeb33acab0edfb1da95c6.jpg

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Национальная полиция Испании задержала 11 человек по обвинению в краже и неправомерном присвоении около 83,9 тысячи предметов одежды известной модной сети на сумму более 1 миллиона евро, следует из заявления испанских правоохранителей. "Сотрудники национальной полиции задержали в городе Аликанте 11 человек по обвинению в совершении уголовного преступления, связанного с кражей и неправомерным присвоением предметов одежды известной модной сети на сумму более 1 миллиона евро", - говорится в публикации. По данным полиции, часть задержанных работали в транспортной компании. Как отмечается, речь идет о хищении около 83,9 тысячи предметов одежды. "В ходе расследования было установлено, что одежда предлагалась к продаже на уличных рынках... с оригинальными этикетками бренда и по цене значительно ниже рыночной", - сообщает полиция. По данным газеты Mundo, одежда была из магазинов Zara и Lefties.

https://ria.ru/20241110/zaderzhanie-1982930383.html

https://ria.ru/20241111/parizh-1983069338.html

испания

аликанте

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

испания, аликанте, zara, в мире