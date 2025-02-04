В Испании задержали 11 человек по обвинению в краже одежды
В Испании 11 человек обвинили в краже более 83 тысяч предметов одежды
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Полиция Испании. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Национальная полиция Испании задержала 11 человек по обвинению в краже и неправомерном присвоении около 83,9 тысячи предметов одежды известной модной сети на сумму более 1 миллиона евро, следует из заявления испанских правоохранителей.
"Сотрудники национальной полиции задержали в городе Аликанте 11 человек по обвинению в совершении уголовного преступления, связанного с кражей и неправомерным присвоением предметов одежды известной модной сети на сумму более 1 миллиона евро", - говорится в публикации.
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По данным полиции, часть задержанных работали в транспортной компании. Как отмечается, речь идет о хищении около 83,9 тысячи предметов одежды.
"В ходе расследования было установлено, что одежда предлагалась к продаже на уличных рынках... с оригинальными этикетками бренда и по цене значительно ниже рыночной", - сообщает полиция.
По данным газеты Mundo, одежда была из магазинов Zara и Lefties.
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