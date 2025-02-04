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В Испании задержали 11 человек по обвинению в краже одежды - РИА Новости, 04.02.2025
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04:12 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/ispanija-1997217391.html
В Испании задержали 11 человек по обвинению в краже одежды
В Испании задержали 11 человек по обвинению в краже одежды - РИА Новости, 04.02.2025
В Испании задержали 11 человек по обвинению в краже одежды
Национальная полиция Испании задержала 11 человек по обвинению в краже и неправомерном присвоении около 83,9 тысячи предметов одежды известной модной сети на... РИА Новости, 04.02.2025
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Национальная полиция Испании задержала 11 человек по обвинению в краже и неправомерном присвоении около 83,9 тысячи предметов одежды известной модной сети на сумму более 1 миллиона евро, следует из заявления испанских правоохранителей. "Сотрудники национальной полиции задержали в городе Аликанте 11 человек по обвинению в совершении уголовного преступления, связанного с кражей и неправомерным присвоением предметов одежды известной модной сети на сумму более 1 миллиона евро", - говорится в публикации. По данным полиции, часть задержанных работали в транспортной компании. Как отмечается, речь идет о хищении около 83,9 тысячи предметов одежды. "В ходе расследования было установлено, что одежда предлагалась к продаже на уличных рынках... с оригинальными этикетками бренда и по цене значительно ниже рыночной", - сообщает полиция. По данным газеты Mundo, одежда была из магазинов Zara и Lefties.
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испания, аликанте, zara, в мире
Испания, Аликанте, Zara, В мире
В Испании задержали 11 человек по обвинению в краже одежды

В Испании 11 человек обвинили в краже более 83 тысяч предметов одежды

CC BY 2.0 / Michel Curi / Полиция Испании
Полиция Испании - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
CC BY 2.0 / Michel Curi /
Полиция Испании. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Национальная полиция Испании задержала 11 человек по обвинению в краже и неправомерном присвоении около 83,9 тысячи предметов одежды известной модной сети на сумму более 1 миллиона евро, следует из заявления испанских правоохранителей.
"Сотрудники национальной полиции задержали в городе Аликанте 11 человек по обвинению в совершении уголовного преступления, связанного с кражей и неправомерным присвоением предметов одежды известной модной сети на сумму более 1 миллиона евро", - говорится в публикации.
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По данным полиции, часть задержанных работали в транспортной компании. Как отмечается, речь идет о хищении около 83,9 тысячи предметов одежды.
"В ходе расследования было установлено, что одежда предлагалась к продаже на уличных рынках... с оригинальными этикетками бренда и по цене значительно ниже рыночной", - сообщает полиция.
По данным газеты Mundo, одежда была из магазинов Zara и Lefties.
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