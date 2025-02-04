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Гросси посетит Москву на этой неделе - РИА Новости, 04.02.2025
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18:27 04.02.2025 (обновлено: 18:37 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/grossi-1997371926.html
Гросси посетит Москву на этой неделе
Гросси посетит Москву на этой неделе - РИА Новости, 04.02.2025
Гросси посетит Москву на этой неделе
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси подтвердил журналистам, что прибудет с визитом в Москву на этой неделе. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T18:27:00+03:00
2025-02-04T18:37:00+03:00
москва
магатэ
в мире
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рафаэль гросси
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ВЕНА, 4 фев - РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси подтвердил журналистам, что прибудет с визитом в Москву на этой неделе."Да. Действительно, я буду в Москве на этой неделе", - сказал он во время пресс-подхода в Киеве. Видео его общения со СМИ распространила среди журналистов пресс-служба МАГАТЭ.Как отмечалось ранее, Гросси во вторник прибыл в Киев для проведения встреч на высоком уровне, чтобы обсудить усилия Агентства по предотвращению ядерной аварии в условиях конфликта.Как ранее заявил РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, также в первой декаде февраля Гросси намерен посетить Москву для консультаций с российской делегацией. В фокусе внимания будут находиться вопросы, относящиеся к ситуации на и вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС).Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Сергей Шойгу, будучи министром обороны РФ, говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС.
https://ria.ru/20250123/energodar-1995056917.html
https://ria.ru/20250128/zaes-1995820464.html
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москва, магатэ, в мире, россия, рафаэль гросси
Москва, МАГАТЭ, В мире, Россия, Рафаэль Гросси
Гросси посетит Москву на этой неделе

Гросси подтвердил, что прибудет в Москву с визитом на этой неделе

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
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ВЕНА, 4 фев - РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси подтвердил журналистам, что прибудет с визитом в Москву на этой неделе.
"Да. Действительно, я буду в Москве на этой неделе", - сказал он во время пресс-подхода в Киеве. Видео его общения со СМИ распространила среди журналистов пресс-служба МАГАТЭ.
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Врио главы Энергодара назвал атаки ВСУ на город терактом
23 января, 01:09
Как отмечалось ранее, Гросси во вторник прибыл в Киев для проведения встреч на высоком уровне, чтобы обсудить усилия Агентства по предотвращению ядерной аварии в условиях конфликта.
Как ранее заявил РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, также в первой декаде февраля Гросси намерен посетить Москву для консультаций с российской делегацией. В фокусе внимания будут находиться вопросы, относящиеся к ситуации на и вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС).
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На ЗАЭС ждут отчет о поврежденной пожаром из-за атаки ВСУ градирни
28 января, 06:25
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Сергей Шойгу, будучи министром обороны РФ, говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Эксперты МАГАТЭ в течение недели ежедневно слышали взрывы за пределами ЗАЭС
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