https://ria.ru/20250204/grossi-1997371926.html

Гросси посетит Москву на этой неделе

Гросси посетит Москву на этой неделе - РИА Новости, 04.02.2025

Гросси посетит Москву на этой неделе

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси подтвердил журналистам, что прибудет с визитом в Москву на этой неделе. РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T18:27:00+03:00

2025-02-04T18:27:00+03:00

2025-02-04T18:37:00+03:00

москва

магатэ

в мире

россия

рафаэль гросси

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968788060_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_65e4c9b3eb5788c5a4a39998a8a65d9b.jpg

ВЕНА, 4 фев - РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси подтвердил журналистам, что прибудет с визитом в Москву на этой неделе."Да. Действительно, я буду в Москве на этой неделе", - сказал он во время пресс-подхода в Киеве. Видео его общения со СМИ распространила среди журналистов пресс-служба МАГАТЭ.Как отмечалось ранее, Гросси во вторник прибыл в Киев для проведения встреч на высоком уровне, чтобы обсудить усилия Агентства по предотвращению ядерной аварии в условиях конфликта.Как ранее заявил РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, также в первой декаде февраля Гросси намерен посетить Москву для консультаций с российской делегацией. В фокусе внимания будут находиться вопросы, относящиеся к ситуации на и вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС).Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Сергей Шойгу, будучи министром обороны РФ, говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС.

https://ria.ru/20250123/energodar-1995056917.html

https://ria.ru/20250128/zaes-1995820464.html

https://ria.ru/20250130/eksperty-1996490679.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, магатэ, в мире, россия, рафаэль гросси