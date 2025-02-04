В Гренландии заявили, что у них нет ничего общего с Данией
Депутат парламента Гренландии Броберг: у Гренландии и Дании разная культура
© Фото : Страница Пеле Броберга в соцсетиПеле Броберг
© Фото : Страница Пеле Броберга в соцсети
Пеле Броберг. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Депутат парламента Гренландии, председатель крупнейшей в парламенте оппозиционной партии "Налерака" и экс-глава МИД острова Пеле Броберг заявил, что у Гренландии и Дании нет ничего общего, у них разная культура.
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Экс-глава МИД острова отметил, что "Дания в своем воображении является арктической державой из-за Гренландии". "Как только мы уйдем, они больше не будут иметь никакого отношения к Арктике. Они просто европейская страна", - заявил он.
Жительница столицы Гренландии Нуука при этом заявила Times, что безумно представить, что американские солдаты вторгнутся в Гренландию. "Я не думаю, что это произойдет. Но я рада, что датчане стали уделять больше внимания Гренландии после высказываний (президента США Дональда) Трампа", - заявила она.
Трамп 7 января, еще до вступления в должность главы государства, заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
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