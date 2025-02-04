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ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 04.02.2025
ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами
Вооруженные силы Украины за час выпустили по Горловке восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канала управлении администрации... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T14:07:00+03:00
2025-02-04T14:07:00+03:00
2025-02-04T14:07:00+03:00
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ДОНЕЦК, 4 фев – РИА Новости. Вооруженные силы Украины за час выпустили по Горловке восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канала управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11:55 - н.п. Катериновка - н.п. Горловка (центрально-городской район): 2 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении управления. По данным ведомства, еще по три снаряда были выпущены в 12.30 и 13.00. Как сообщает мэр Горловки Иван Приходько, под огнем ВСУ находится Никитовский район города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, донецкая народная республика, горловка, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Горловка, Вооруженные силы Украины, НАТО
ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами
СЦКК: ВСУ за час выпустили по Горловке восемь снарядов калибра 155 мм