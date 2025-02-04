https://ria.ru/20250204/golod-1997245631.html

Нарышкин рассказал о голоде начала 1930-х годов на Украине

Нарышкин рассказал о голоде начала 1930-х годов на Украине - РИА Новости, 04.02.2025

Нарышкин рассказал о голоде начала 1930-х годов на Украине

Голод на Украине в начале 1930-х годов не был рукотворным, на этот счет имеются документальные доказательства, заявил директор Службы внешней разведки РФ,... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T10:06:00+03:00

2025-02-04T10:06:00+03:00

2025-02-04T10:27:00+03:00

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Голод на Украине в начале 1930-х годов не был рукотворным, на этот счет имеются документальные доказательства, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.Радикальные украинские националисты, осевшие преимущественно в Германии и Польше, в свое время цинично создали миф "о якобы намеренно голодоморе-геноциде, направленном на уничтожение украинского крестьянства", отметил Нарышкин, выступая на круглом столе по истории борьбы с голодом и бедностью в мире."Разумеется, никаким рукотворным голодом события 1932-1933 годов являться не могли. Об этом свидетельствуют многочисленные источники, на сегодняшний день доступные всем исследователям. Их публикации продолжаются", - подчеркнул Нарышкин."Широко распространившийся среди пронацистского бандеровского подполья, этот миф был подхвачен американскими и британскими пропагандистами в период холодной войны, а затем уже и в наши дни взят на вооружение русофобским киевским режимом", - добавил он.

https://ria.ru/20250128/naryshkin-1995825989.html

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украина, россия, германия, российское историческое общество, сергей нарышкин, политика