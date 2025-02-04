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Нарышкин рассказал о голоде начала 1930-х годов на Украине
Нарышкин рассказал о голоде начала 1930-х годов на Украине - РИА Новости, 04.02.2025
Нарышкин рассказал о голоде начала 1930-х годов на Украине
Голод на Украине в начале 1930-х годов не был рукотворным, на этот счет имеются документальные доказательства, заявил директор Службы внешней разведки РФ,... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T10:06:00+03:00
2025-02-04T10:06:00+03:00
2025-02-04T10:27:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Голод на Украине в начале 1930-х годов не был рукотворным, на этот счет имеются документальные доказательства, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.Радикальные украинские националисты, осевшие преимущественно в Германии и Польше, в свое время цинично создали миф "о якобы намеренно голодоморе-геноциде, направленном на уничтожение украинского крестьянства", отметил Нарышкин, выступая на круглом столе по истории борьбы с голодом и бедностью в мире."Разумеется, никаким рукотворным голодом события 1932-1933 годов являться не могли. Об этом свидетельствуют многочисленные источники, на сегодняшний день доступные всем исследователям. Их публикации продолжаются", - подчеркнул Нарышкин."Широко распространившийся среди пронацистского бандеровского подполья, этот миф был подхвачен американскими и британскими пропагандистами в период холодной войны, а затем уже и в наши дни взят на вооружение русофобским киевским режимом", - добавил он.
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украина, россия, германия, российское историческое общество, сергей нарышкин, политика
Украина, Россия, Германия, Российское историческое общество, Сергей Нарышкин, Политика
Нарышкин рассказал о голоде начала 1930-х годов на Украине
Нарышкин: голод начала 1930-х годов на Украине не был рукотворным
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Голод на Украине в начале 1930-х годов не был рукотворным, на этот счет имеются документальные доказательства, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
Радикальные украинские националисты, осевшие преимущественно в Германии и Польше, в свое время цинично создали миф "о якобы намеренно голодоморе-геноциде, направленном на уничтожение украинского крестьянства", отметил Нарышкин, выступая на круглом столе по истории борьбы с голодом и бедностью в мире.
"Разумеется, никаким рукотворным голодом события 1932-1933 годов являться не могли. Об этом свидетельствуют многочисленные источники, на сегодняшний день доступные всем исследователям. Их публикации продолжаются", - подчеркнул Нарышкин.
"Широко распространившийся среди пронацистского бандеровского подполья, этот миф был подхвачен американскими и британскими пропагандистами в период холодной войны, а затем уже и в наши дни взят на вооружение русофобским киевским режимом", - добавил он.