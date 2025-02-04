https://ria.ru/20250204/glonass-1997339394.html

К "ЭРА-ГЛОНАСС" подключено уже свыше 35 тысяч единиц лесной техники

К "ЭРА-ГЛОНАСС" подключено уже свыше 35 тысяч единиц лесной техники - РИА Новости, 04.02.2025

К "ЭРА-ГЛОНАСС" подключено уже свыше 35 тысяч единиц лесной техники

С начала 2025 года 19 тысяч предприятий лесопромышленной отрасли России подключили более 30 тысяч транспортных средств к платформе мониторинга на базе... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T16:10:00+03:00

2025-02-04T16:10:00+03:00

2025-02-04T16:10:00+03:00

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эра-глонасс

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. С начала 2025 года 19 тысяч предприятий лесопромышленной отрасли России подключили более 30 тысяч транспортных средств к платформе мониторинга на базе госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС", а всего количество подключенных транспортных средств превысило 35 тысяч, сообщает оператор системы АО "ГЛОНАСС". Платформа обеспечивает передачу данных о движении во ФГИС Лесного комплекса в онлайн-режиме. Как отмечается в сообщении, значительная часть отраслевых компаний начали регистрировать свой автопарк только в конце декабря – начале января. Число обращений увеличилось десятикратно по сравнению с ноябрем прошлого года. Для помощи пользователям в пиковый период и ускорения процесса подключения АО "ГЛОНАСС" увеличил штат техподдержки, сервис работает без сбоев и обеспечивает ежедневную регистрацию более тысячи новых транспортных средств. По словам управляющего директора по развитию продуктов мониторинга и интернета вещей АО "ГЛОНАСС" Дмитрия Рубцова, процесс подключения занимает от трех дней до недели. При этом чаще всего задержки возникают при заполнении владельцами лесной техники регистрационных форм в личном кабинете, а также у тех, кто выбирает подрядчиков с недостаточным уровнем компетенций для установки аппаратуры спутниковой навигации. "Разбор ситуаций, когда возникают задержки в регистрации, показал, что в 90% случаев проблемы заключаются в кардинально различающемся уровне цифровой грамотности владельцев лесной техники. Мы понимаем, что на текущем этапе первоочередная помощь нужна одной из основных групп наших пользователей – индивидуальным предпринимателям, которые одновременно и владельцы, и водители транспортных средств. Например, самые распространенные ошибки – описки при вводе данных из документов и договоров, оплата с неполными реквизитами. Помогают решить эти проблемы интуитивный интерфейс с пошаговым путем регистрации, дополнительные подсказки и видеоинструкции по самым распространенным ошибкам на каждом этапе внесения данных", - пояснил Рубцов. Он также порекомендовал для установки и настройки аппаратуры спутниковой навигации обращаться к официальным партнерам оператора в регионах, которые выдают и устанавливают сим-карты и необходимое оборудование. "За минувшие два месяца мы уже провели серию вебинаров для партнеров. В ближайшее время на основе самых часто задаваемых вопросов мы запустим вебинары для всех желающих", – добавил Рубцов. Требования законодательства по передаче данных о движении лесной техники во ФГИС Лесного комплекса вступили в силу с 1 января 2025 года. Помимо мониторинга лесовозной, лесозаготовительной техники для контроля оборота древесины к системе "ЭРА-ГЛОНАСС" будут подключены и лесопожарные транспортные средства. Это позволит в случае обнаружения возгораний в лесах оперативно направить технику, которая находится ближе всего к очагу пожара.

https://ria.ru/20250129/bakanov-1995924131.html

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россия, эра-глонасс, технологии