https://ria.ru/20250204/glavar-1997238094.html

В Иркутской области главаря преступной группы осудили на восемь лет колонии

В Иркутской области главаря преступной группы осудили на восемь лет колонии - РИА Новости, 04.02.2025

В Иркутской области главаря преступной группы осудили на восемь лет колонии

Лидер преступной группы осужден в Иркутской области на 8 лет колонии за организацию незаконной рубки леса, сообщает Иркутская областная прокуратура. РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T09:35:00+03:00

2025-02-04T09:35:00+03:00

2025-02-04T09:35:00+03:00

происшествия

иркутская область

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ИРКУТСК, 4 фев - РИА Новости. Лидер преступной группы осужден в Иркутской области на 8 лет колонии за организацию незаконной рубки леса, сообщает Иркутская областная прокуратура. Нижнеудинский городской суд во вторник вынес приговор девяти фигурантам дела о незаконной рубке леса. Суд установил, что в мае 2021 года руководитель лесозаготовительной фирмы создал преступную группу, в которую вошли жители Нижнеудинского и Тулунского районов, в том числе ранее судимые. На роли мастеров-бригадиров привлек пятерых знакомых, имевших опыт работы на лесоповале и необходимую технику для заготовки и вывозки древесины. Каждый из них самостоятельно формировал лесозаготовительные бригады. Лидер преступной группы подыскивал в лесу места с ликвидной древесиной, оповещал соучастников о рейдовых мероприятиях правоохранителей, обеспечивал документальное прикрытие незаконной деятельности, предоставляя договоры купли-продажи древесины, отвечал за финансы. В течение полутора лет, до октября 2022 года, группой было на 23 участках незаконно заготовлено 930 кубометров древесины. Сумма ущерба составила 10 миллионов рублей. В 2022 году незаконная деятельность была пресечена полицией, главарь был заключен под стражу. "С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил организатора группы к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн рублей, с лишением на 2,5 года права заниматься заготовкой и переработкой древесины", - говорится в сообщении. Отмечается, что остальные восемь мужчин осуждены к лишению свободы на срок от 2 до 5 лет в колониях общего и строгого режимов. Они взяты под стражу в зале суда. Осужденные вину в совершении преступлений в составе организованной группы не признали. Ранее суд приговорил еще 10 участников группы к лишению свободы на срок от 1,5 до 7 лет с отбыванием в колониях общего и строгого режимов, троим из них дополнительно назначен штраф в размере от 350 до 400 тысяч рублей.

https://ria.ru/20241228/zoloto-1991792745.html

https://ria.ru/20250121/les-1994787165.html

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происшествия, иркутская область