https://ria.ru/20250204/glavar-1997238094.html
В Иркутской области главаря преступной группы осудили на восемь лет колонии
В Иркутской области главаря преступной группы осудили на восемь лет колонии - РИА Новости, 04.02.2025
В Иркутской области главаря преступной группы осудили на восемь лет колонии
Лидер преступной группы осужден в Иркутской области на 8 лет колонии за организацию незаконной рубки леса, сообщает Иркутская областная прокуратура. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T09:35:00+03:00
2025-02-04T09:35:00+03:00
2025-02-04T09:35:00+03:00
происшествия
иркутская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823734382_0:226:3004:1916_1920x0_80_0_0_dfd26eb03ef40a92c8a882ddaadd154d.jpg
ИРКУТСК, 4 фев - РИА Новости. Лидер преступной группы осужден в Иркутской области на 8 лет колонии за организацию незаконной рубки леса, сообщает Иркутская областная прокуратура. Нижнеудинский городской суд во вторник вынес приговор девяти фигурантам дела о незаконной рубке леса. Суд установил, что в мае 2021 года руководитель лесозаготовительной фирмы создал преступную группу, в которую вошли жители Нижнеудинского и Тулунского районов, в том числе ранее судимые. На роли мастеров-бригадиров привлек пятерых знакомых, имевших опыт работы на лесоповале и необходимую технику для заготовки и вывозки древесины. Каждый из них самостоятельно формировал лесозаготовительные бригады. Лидер преступной группы подыскивал в лесу места с ликвидной древесиной, оповещал соучастников о рейдовых мероприятиях правоохранителей, обеспечивал документальное прикрытие незаконной деятельности, предоставляя договоры купли-продажи древесины, отвечал за финансы. В течение полутора лет, до октября 2022 года, группой было на 23 участках незаконно заготовлено 930 кубометров древесины. Сумма ущерба составила 10 миллионов рублей. В 2022 году незаконная деятельность была пресечена полицией, главарь был заключен под стражу. "С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил организатора группы к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн рублей, с лишением на 2,5 года права заниматься заготовкой и переработкой древесины", - говорится в сообщении. Отмечается, что остальные восемь мужчин осуждены к лишению свободы на срок от 2 до 5 лет в колониях общего и строгого режимов. Они взяты под стражу в зале суда. Осужденные вину в совершении преступлений в составе организованной группы не признали. Ранее суд приговорил еще 10 участников группы к лишению свободы на срок от 1,5 до 7 лет с отбыванием в колониях общего и строгого режимов, троим из них дополнительно назначен штраф в размере от 350 до 400 тысяч рублей.
https://ria.ru/20241228/zoloto-1991792745.html
https://ria.ru/20250121/les-1994787165.html
иркутская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823734382_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_df8f80c41e7b33f55ecf5eaa27a7b748.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутская область
Происшествия, Иркутская область
В Иркутской области главаря преступной группы осудили на восемь лет колонии
В Приангарье лидера группы черных лесорубов суд приговорил к 8 годам колонии
ИРКУТСК, 4 фев - РИА Новости. Лидер преступной группы осужден в Иркутской области на 8 лет колонии за организацию незаконной рубки леса, сообщает Иркутская областная прокуратура.
Нижнеудинский городской суд во вторник вынес приговор девяти фигурантам дела о незаконной рубке леса. Суд установил, что в мае 2021 года руководитель лесозаготовительной фирмы создал преступную группу, в которую вошли жители Нижнеудинского и Тулунского районов, в том числе ранее судимые. На роли мастеров-бригадиров привлек пятерых знакомых, имевших опыт работы на лесоповале и необходимую технику для заготовки и вывозки древесины. Каждый из них самостоятельно формировал лесозаготовительные бригады.
Лидер преступной группы подыскивал в лесу места с ликвидной древесиной, оповещал соучастников о рейдовых мероприятиях правоохранителей, обеспечивал документальное прикрытие незаконной деятельности, предоставляя договоры купли-продажи древесины, отвечал за финансы. В течение полутора лет, до октября 2022 года, группой было на 23 участках незаконно заготовлено 930 кубометров древесины. Сумма ущерба составила 10 миллионов рублей. В 2022 году незаконная деятельность была пресечена полицией, главарь был заключен под стражу.
"С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил организатора группы к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн рублей, с лишением на 2,5 года права заниматься заготовкой и переработкой древесины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что остальные восемь мужчин осуждены к лишению свободы на срок от 2 до 5 лет в колониях общего и строгого режимов. Они взяты под стражу в зале суда. Осужденные вину в совершении преступлений в составе организованной группы не признали.
Ранее суд приговорил еще 10 участников группы к лишению свободы на срок от 1,5 до 7 лет с отбыванием в колониях общего и строгого режимов, троим из них дополнительно назначен штраф в размере от 350 до 400 тысяч рублей.