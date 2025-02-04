https://ria.ru/20250204/gladkov-1997366339.html

Гладков дал старт белгородской программе для участников и ветеранов СВО

Гладков дал старт белгородской программе для участников и ветеранов СВО - РИА Новости, 04.02.2025

Гладков дал старт белгородской программе для участников и ветеранов СВО

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков дал старт региональной программе "Сталь", цель которой – обучить ветеранов и участников специальной военной... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T17:56:00+03:00

2025-02-04T17:56:00+03:00

2025-02-04T17:56:00+03:00

белгородская область

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 4 фев – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков дал старт региональной программе "Сталь", цель которой – обучить ветеранов и участников специальной военной операции работе в органах власти и госкомпаниях, сообщила пресс-служба правительства региона. По поручению президента РФ Владимира Путина в Белгородской области реализуют проект "Сталь", аналогичный федеральному "Время героев". "Вячеслав Гладков дал старт региональной программе "Сталь" для участников и ветеранов СВО. Главная цель программы — обучить участников и ветеранов специальной военной операции работе в органах региональной и муниципальной власти, госкомпаниях и работе по воспитанию детей", - говорится в сообщении. Отмечается, что проект будет реализован с 17 февраля в несколько этапов: регистрация участников, эссе на тему "Почему я хочу участвовать в программе", тестирование на знание основ работы в органах власти, собеседование и само обучение, которое начнется 1 августа и продлится год. По завершении обучения участники программы представят свои выпускные проекты и получат соответствующий диплом. "Будем сопровождать, помогать и подсказывать. Наша задача — выстроить как системную работу, так и индивидуальную поддержку. Всё, что знаем, — расскажем, всё покажем и где нужно — дадим советы. Главное — желание", — отметил Гладков, слова которого приводятся в сообщении. Принять участие в программе "Сталь" могут и те бойцы, которые в настоящее время находятся в зоне проведения специальной военной операции. Пройти обучение они смогут после того, как вернутся домой. Программа "Сталь" – одна из форм помощи участникам СВО в адаптации к мирной жизни, которая способствует им в реализации своих способностей и талантов в гражданской жизни, передаче жизненного и управленческого опыта. Глава области поручил по итогу реализации программы в регионе обеспечить 100% трудоустройство всех ее участников.

https://ria.ru/20250129/vlasti-1996060548.html

https://ria.ru/20250127/gladkov-1995660088.html

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белгородская область, россия, вячеслав гладков, владимир путин