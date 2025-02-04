https://ria.ru/20250204/germanija-1997301215.html

В Германии назвали возможную сделку США с Украиной катастрофой для Европы

В Германии назвали возможную сделку США с Украиной катастрофой для Европы - РИА Новости, 04.02.2025

В Германии назвали возможную сделку США с Украиной катастрофой для Европы

Предоставление Киевом гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на помощь США обернутся для Европы катастрофой, потому что Вашингтон таким образом... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T13:22:00+03:00

2025-02-04T13:22:00+03:00

2025-02-04T14:13:00+03:00

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Предоставление Киевом гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на помощь США обернутся для Европы катастрофой, потому что Вашингтон таким образом лишь продолжит форсировать прокси-конфликт, считает сопредседатель немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт: за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт на своей странице в соцсети X. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что планы Трампа на редкоземельные металлы Украины являются предложением Киеву покупать помощь Штатов, а не готовность Вашингтона оказывать её на безвозмездной или иной основе. Кроме того, США лучше вообще не оказывать помощь Украине и способствовать тем самым завершению конфликта. "Вот вам и мир за 24 часа. Трамп продолжит прокси-войну, если Украина взамен будет поставлять редкоземельные металлы и другое сырье. Отличная "сделка" для США, но катастрофа для людей по всей Европе", - написала Вагенкнехт. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250204/peskvov-1997279832.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, сша, россия, сара вагенкнехт, дональд трамп, нато