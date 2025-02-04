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"Ситуация критическая". В Германии прокомментировали положение ВСУ - РИА Новости, 04.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:23 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/germanija-1997264473.html
"Ситуация критическая". В Германии прокомментировали положение ВСУ
"Ситуация критическая". В Германии прокомментировали положение ВСУ - РИА Новости, 04.02.2025
"Ситуация критическая". В Германии прокомментировали положение ВСУ
Генеральный инспектор бундесвера (ВС Германии) Карстен Бройер заявил, что вооруженные силы Украины подвергаются все большему давлению со стороны российской... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T11:23:00+03:00
2025-02-04T11:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
германия
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Генеральный инспектор бундесвера (ВС Германии) Карстен Бройер заявил, что вооруженные силы Украины подвергаются все большему давлению со стороны российской армии. "Текущая ситуация на фронте критическая, Украина испытывает все большее давление, потому что Россия, по-видимому, может бесконечно перебрасывать военную технику и личный состав", - заявил Бройер в интервью газете Handelsblatt, комментируя ситуацию на Украине. "Мы видим медленное, но устойчивое продвижение российской армии в том числе в районы, которые важны для Украины, потому что там, например, находятся важные пути снабжения или угольные шахты", - добавил он. Кроме того, Бройер затронул тему безопасности Германии и увеличения расходов на оборону. По его словам, 2% от ВВП - это "абсолютный минимум" для инвестиций в оборону, так как угроза безопасности "крайне серьезна" и к 2029 году ВС Германии должны быть подготовлены к войне. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20250204/vsu-1997221899.html
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в мире, украина, россия, германия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Германия, Владимир Путин
"Ситуация критическая". В Германии прокомментировали положение ВСУ

Генинспектор бундесвера Бройер: ВС России оказывают все большее давление на ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Генеральный инспектор бундесвера (ВС Германии) Карстен Бройер заявил, что вооруженные силы Украины подвергаются все большему давлению со стороны российской армии.
"Текущая ситуация на фронте критическая, Украина испытывает все большее давление, потому что Россия, по-видимому, может бесконечно перебрасывать военную технику и личный состав", - заявил Бройер в интервью газете Handelsblatt, комментируя ситуацию на Украине.
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"Мы видим медленное, но устойчивое продвижение российской армии в том числе в районы, которые важны для Украины, потому что там, например, находятся важные пути снабжения или угольные шахты", - добавил он.
Кроме того, Бройер затронул тему безопасности Германии и увеличения расходов на оборону. По его словам, 2% от ВВП - это "абсолютный минимум" для инвестиций в оборону, так как угроза безопасности "крайне серьезна" и к 2029 году ВС Германии должны быть подготовлены к войне.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияГерманияВладимир Путин
 
 
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