Замглавы политбюро ХАМАС рассказал о реализации сделки о перемирии
Муса Абу Марзук: война в Газе прекратится после реализации сделки о перемирии
© AP Photo / Ismael Abu DayyahДым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара
© AP Photo / Ismael Abu Dayyah
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Война в палестинском секторе Газа не возобновится после реализации первого этапа сделки о перемирии, сообщил РИА Новости замглавы политбюро движения ХАМАС Муса Абу Марзук.
"Я исключаю, что война возобновится после первого этапа (сделки о перемирии - ред.). Не потому, что он (израильский премьер Биньямин Нетаньяху - ред.) - миролюбивый, но воевать будет израильская армия, а оставшиеся пленные - ее военнослужащие. Всего в плену более 60 израильских военнопленных", - сказал Абу Марзук.
Собеседник агентства также выразил мнение, что Израиль, вероятно, пойдет на вторую сделку с целью добиться освобождения своих военнослужащих. Он также ответил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вряд ли возобновит боевые действия, в результате которых могут погибнуть военнопленные.
"Поэтому израильская армия не будет воевать, пока их сослуживцы в плену. Все прошедшее время они воевали, чтобы освободить женщин, больных и гражданских лиц, но военнослужащих не освобождали", - добавил Абу Марзук.
Ранее министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани сообщил, что второй этап переговоров между сторонами конфликта в секторе Газа должен начаться в понедельник, 3 февраля. Западные СМИ со ссылкой на источники сообщили ранее, что Израиль не намерен направлять делегацию переговорщиков в Доху (Катар) для обсуждения второй фазы перемирия с палестинским движением ХАМАС.