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Замглавы политбюро ХАМАС рассказал о реализации сделки о перемирии - РИА Новости, 04.02.2025
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03:51 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/gaza-1997216712.html
Замглавы политбюро ХАМАС рассказал о реализации сделки о перемирии
Замглавы политбюро ХАМАС рассказал о реализации сделки о перемирии - РИА Новости, 04.02.2025
Замглавы политбюро ХАМАС рассказал о реализации сделки о перемирии
Война в палестинском секторе Газа не возобновится после реализации первого этапа сделки о перемирии, сообщил РИА Новости замглавы политбюро движения ХАМАС Муса... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T03:51:00+03:00
2025-02-04T03:51:00+03:00
хамас
в мире
израиль
катар
доха
биньямин нетаньяху
муса абу марзук
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Война в палестинском секторе Газа не возобновится после реализации первого этапа сделки о перемирии, сообщил РИА Новости замглавы политбюро движения ХАМАС Муса Абу Марзук."Я исключаю, что война возобновится после первого этапа (сделки о перемирии - ред.). Не потому, что он (израильский премьер Биньямин Нетаньяху - ред.) - миролюбивый, но воевать будет израильская армия, а оставшиеся пленные - ее военнослужащие. Всего в плену более 60 израильских военнопленных", - сказал Абу Марзук.Собеседник агентства также выразил мнение, что Израиль, вероятно, пойдет на вторую сделку с целью добиться освобождения своих военнослужащих. Он также ответил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вряд ли возобновит боевые действия, в результате которых могут погибнуть военнопленные."Поэтому израильская армия не будет воевать, пока их сослуживцы в плену. Все прошедшее время они воевали, чтобы освободить женщин, больных и гражданских лиц, но военнослужащих не освобождали", - добавил Абу Марзук.Ранее министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани сообщил, что второй этап переговоров между сторонами конфликта в секторе Газа должен начаться в понедельник, 3 февраля. Западные СМИ со ссылкой на источники сообщили ранее, что Израиль не намерен направлять делегацию переговорщиков в Доху (Катар) для обсуждения второй фазы перемирия с палестинским движением ХАМАС.
https://ria.ru/20250204/gaza-1997209979.html
https://ria.ru/20250203/konflikt-1915630213.html
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хамас, в мире, израиль, катар, доха, биньямин нетаньяху, муса абу марзук, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ХАМАС, В мире, Израиль, Катар, Доха, Биньямин Нетаньяху, Муса Абу Марзук, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Замглавы политбюро ХАМАС рассказал о реализации сделки о перемирии

Муса Абу Марзук: война в Газе прекратится после реализации сделки о перемирии

© AP Photo / Ismael Abu DayyahДым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© AP Photo / Ismael Abu Dayyah
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Война в палестинском секторе Газа не возобновится после реализации первого этапа сделки о перемирии, сообщил РИА Новости замглавы политбюро движения ХАМАС Муса Абу Марзук.
"Я исключаю, что война возобновится после первого этапа (сделки о перемирии - ред.). Не потому, что он (израильский премьер Биньямин Нетаньяху - ред.) - миролюбивый, но воевать будет израильская армия, а оставшиеся пленные - ее военнослужащие. Всего в плену более 60 израильских военнопленных", - сказал Абу Марзук.
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Собеседник агентства также выразил мнение, что Израиль, вероятно, пойдет на вторую сделку с целью добиться освобождения своих военнослужащих. Он также ответил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вряд ли возобновит боевые действия, в результате которых могут погибнуть военнопленные.
"Поэтому израильская армия не будет воевать, пока их сослуживцы в плену. Все прошедшее время они воевали, чтобы освободить женщин, больных и гражданских лиц, но военнослужащих не освобождали", - добавил Абу Марзук.
Ранее министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани сообщил, что второй этап переговоров между сторонами конфликта в секторе Газа должен начаться в понедельник, 3 февраля. Западные СМИ со ссылкой на источники сообщили ранее, что Израиль не намерен направлять делегацию переговорщиков в Доху (Катар) для обсуждения второй фазы перемирия с палестинским движением ХАМАС.
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ХАМАСВ миреИзраильКатарДохаБиньямин НетаньяхуМуса Абу МарзукАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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