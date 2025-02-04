https://ria.ru/20250204/gaza-1997216712.html

Замглавы политбюро ХАМАС рассказал о реализации сделки о перемирии

Замглавы политбюро ХАМАС рассказал о реализации сделки о перемирии - РИА Новости, 04.02.2025

Замглавы политбюро ХАМАС рассказал о реализации сделки о перемирии

Война в палестинском секторе Газа не возобновится после реализации первого этапа сделки о перемирии, сообщил РИА Новости замглавы политбюро движения ХАМАС Муса... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T03:51:00+03:00

2025-02-04T03:51:00+03:00

2025-02-04T03:51:00+03:00

хамас

в мире

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биньямин нетаньяху

муса абу марзук

армия обороны израиля (цахал)

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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Война в палестинском секторе Газа не возобновится после реализации первого этапа сделки о перемирии, сообщил РИА Новости замглавы политбюро движения ХАМАС Муса Абу Марзук."Я исключаю, что война возобновится после первого этапа (сделки о перемирии - ред.). Не потому, что он (израильский премьер Биньямин Нетаньяху - ред.) - миролюбивый, но воевать будет израильская армия, а оставшиеся пленные - ее военнослужащие. Всего в плену более 60 израильских военнопленных", - сказал Абу Марзук.Собеседник агентства также выразил мнение, что Израиль, вероятно, пойдет на вторую сделку с целью добиться освобождения своих военнослужащих. Он также ответил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вряд ли возобновит боевые действия, в результате которых могут погибнуть военнопленные."Поэтому израильская армия не будет воевать, пока их сослуживцы в плену. Все прошедшее время они воевали, чтобы освободить женщин, больных и гражданских лиц, но военнослужащих не освобождали", - добавил Абу Марзук.Ранее министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани сообщил, что второй этап переговоров между сторонами конфликта в секторе Газа должен начаться в понедельник, 3 февраля. Западные СМИ со ссылкой на источники сообщили ранее, что Израиль не намерен направлять делегацию переговорщиков в Доху (Катар) для обсуждения второй фазы перемирия с палестинским движением ХАМАС.

https://ria.ru/20250204/gaza-1997209979.html

https://ria.ru/20250203/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

хамас, в мире, израиль, катар, доха, биньямин нетаньяху, муса абу марзук, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году