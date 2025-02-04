https://ria.ru/20250204/fosagro-1997278439.html

Сеть "ФосАгро" увеличила поставки российским аграриям до 3,34 миллиона тонн

Сеть "ФосАгро" увеличила поставки российским аграриям до 3,34 миллиона тонн - РИА Новости, 04.02.2025

Сеть "ФосАгро" увеличила поставки российским аграриям до 3,34 миллиона тонн

Российская сеть дистрибуции минеральных удобрений "ФосАгро-Регион" в 2024 году увеличила поставки на внутренний рынок на 2% - до 3,34 миллиона тонн, сообщает... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T12:11:00+03:00

2025-02-04T12:11:00+03:00

2025-02-04T12:12:00+03:00

фосагро

россия

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Российская сеть дистрибуции минеральных удобрений "ФосАгро-Регион" в 2024 году увеличила поставки на внутренний рынок на 2% - до 3,34 миллиона тонн, сообщает пресс-служба компании. "Надежное обеспечение российских аграриев эффективными минеральными удобрениями и развитие технологичности российского рынка АПК – стратегические ориентиры "ФосАгро". В прошлом году мы досрочно реализовали ключевые цели Стратегии-2025 в сфере развития на внутреннем рынке. Достигнутый "ФосАгро-Регион" объем поставок в 3,34 миллиона тонн превышает целевой показатель более чем на 10%", - сказал генеральный директор ПАО "ФосАгро" Михаил Рыбников. Он добавил, что компания планирует нарастить выпуск высоко востребованных российскими аграриями удобрений до 3,5 миллиона тонн. Генеральный директор "ФосАгро-Регион" Андрей Вовк подчеркнул, что в прошлом году спрос на ассортимент компании в ключевых аграрных регионах оставался стабильным. "Львиная доля поставок традиционно приходится на регионы Черноземья и Юга России. В то же время мы видим и стабильный рост востребованности наших услуг в регионах со сложными агрометеорологическими условиями, таких как Дальний Восток и регионы Северо-Запада страны. Мы также развиваем альтернативные каналы продаж", - сказал он. В прошлом году ассортимент "ФосАгро-Регион" пополнился цветными гранулированными удобрениями. Как показывает практика, закупка окрашенных гранул хозяйствами может свести на нет попытки хищений и подмены удобрений для последующей перепродажи на теневом рынке. "Сегодня у нас есть возможность предоставлять крупным потребителям индивидуальный цвет гранул, закрепляя его за ними на весь сельхозсезон. Ушедший год стал для нас годом бурного развития агросервисов и новых направлений. Удвоился объем сервиса агрохимического обследования почв – уже обследовано более 100 тысяч гектаров. Осенью прошлого года начала работу наша первая агрохимическая лаборатория AgroG, которая позволяет проводить анализ широкого набора показателей в кратчайшие сроки. Комплексные системы минерального питания для различных климатических условий, которые мы разрабатывали и испытывали с учетом результатов таких обследований, обеспечили стабильную прибавку к урожайности ключевых российских сельхозкультур до 10-40% даже в экстремальных погодных условиях, которыми отметился 2024 год", - добавил Вовк. По его словам, направление дистрибуции семян отечественной селекции, которое было запущено в конце 2023 года, охватывает уже 24 региона. В текущем году в планах у предприятия удвоить объемы продаж российских семян. "Немаловажно, что все поставки мы планируем сопровождать соответствующей агрономической поддержкой и рекомендациями по минеральному питанию", - резюмировал Вовк.

https://ria.ru/20241227/rapu-1991685375.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

фосагро, россия