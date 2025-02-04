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Жителя Алтая осудили за призывы к экстремизму - РИА Новости, 04.02.2025
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08:19 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/ekstremizm-1997228332.html
Жителя Алтая осудили за призывы к экстремизму
Жителя Алтая осудили за призывы к экстремизму - РИА Новости, 04.02.2025
Жителя Алтая осудили за призывы к экстремизму
Жителя Алтайского края приговорили к 5 годам колонии за неоднократные призывы к экстремизму, сообщили в управлении ФСБ по региону. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T08:19:00+03:00
2025-02-04T08:19:00+03:00
происшествия
алтайский край
россия
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БАРНАУЛ, 4 фев – РИА Новости. Жителя Алтайского края приговорили к 5 годам колонии за неоднократные призывы к экстремизму, сообщили в управлении ФСБ по региону. "Установлено, что житель Алтайского края, 1996 года рождения, с 2021 по 2022 год неоднократно оправдывал практику и идеологию террористической деятельности, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети интернет, давал положительную оценку разрушительным и насильственным действиям против граждан РФ, а также осуществлял публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности", - говорится в сообщении. Отмечается, что управлением завершено расследование уголовного дела по трем признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 (публичное оправдание терроризма) и ч. 2 ст. 280 (публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности) УК России. "Судом фигурант признан виновным и приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - отмечают в УФСБ.
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происшествия, алтайский край, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Алтайский край, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жителя Алтая осудили за призывы к экстремизму

Жителя Алтайского края приговорили к пяти годам колонии за призывы к экстремизму

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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
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БАРНАУЛ, 4 фев – РИА Новости. Жителя Алтайского края приговорили к 5 годам колонии за неоднократные призывы к экстремизму, сообщили в управлении ФСБ по региону.
"Установлено, что житель Алтайского края, 1996 года рождения, с 2021 по 2022 год неоднократно оправдывал практику и идеологию террористической деятельности, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети интернет, давал положительную оценку разрушительным и насильственным действиям против граждан РФ, а также осуществлял публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что управлением завершено расследование уголовного дела по трем признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 (публичное оправдание терроризма) и ч. 2 ст. 280 (публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности) УК России.
"Судом фигурант признан виновным и приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - отмечают в УФСБ.
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ПроисшествияАлтайский крайРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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