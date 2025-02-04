https://ria.ru/20250204/ekaterinburg-1997274622.html

В Екатеринбурге школьник напал на одноклассника

В Екатеринбурге школьник напал на одноклассника - РИА Новости, 04.02.2025

В Екатеринбурге школьник напал на одноклассника

Школьник напал на одноклассника с острым предметом в одной из гимназий Екатеринбурга, подросток госпитализирован, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T11:56:00+03:00

2025-02-04T11:56:00+03:00

2025-02-04T12:10:00+03:00

происшествия

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 фев – РИА Новости. Школьник напал на одноклассника с острым предметом в одной из гимназий Екатеринбурга, подросток госпитализирован, сообщили журналистам в пресс-службе региональной прокуратуры.По данным ведомства, днем во вторник между двумя семиклассниками произошел конфликт."Один из подростков "задирал" другого, периодически обрызгивая водой из игрушки. В результате второй ребенок из-за обиды достал острый предмет и ударил им одноклассника в область лопатки, причинив колото-резаную рану", - говорится в сообщении.Уточняется, что пострадавший госпитализирован в больницу, его состояние оценивается как удовлетворительное.По данным руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, драка между 13-летними подростками произошла из-за того, что один из них начал произносить оскорбления."Когда потерпевший увидел в руках у оппонента кнопочный колюще-режущий предмет, он попытался покинуть эпицентр криминальных событий, но не успел. Оба гимназиста, равно как и их семьи, ранее на учётах в полиции не состояли. Потерпевший воспитывается матерью, а нападавший живёт в полной семье. Сейчас сыщики анализируют съёмки с камер видеонаблюдения", - сказал представитель полиции.Как добавили в региональном управлении СК РФ, на место ЧП выехали сотрудники отдела криминалистики. Ранение подростку было нанесено, по предварительным данным, ножом, уточнили в СУСК.

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происшествия, екатеринбург