Ефимов: жители двух домов в Коптеве начали переселение по реновации
Ефимов: жители двух домов в Коптеве начали переселение по программе реновации
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Почти 190 жителей двух старых домов в московском районе Коптево начали переселение в новостройку по программе реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Новостройку для переезда москвичей по программе реновации возвели по адресу: проезд Черепановых, дом 54А. Ее общая площадь составляет более 14 тысяч квадратных метров. В новостройку уже начали переселяться 189 жителей двух старых домов, расположенных на Коптевской улице и в проезде Черепановых", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что это третий жилой комплекс в районе, который возвели в рамках программы реновации.
В свою очередь, министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что в новостройке расположены 119 квартир общей площадью около 7 тысяч квадратных метров, все они имеют готовую улучшенную отделку. Первый этаж – нежилой, на данный момент тут находится центр информирования по переселению, затем на его месте разместят объекты социально-бытовой инфраструктуры.
Кроме того, глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман рассказал, что письма с предложениями квартир в новостройке по реновации получили 72 жителя дома 52а в проезде Черепановых и 117 человек из дома 36 на Коптевской улице. Жители уже начали осмотр квартир.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин поздравил 200-тысячного жителя, который начал переселение по реновации.
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