https://ria.ru/20250204/efimov-1997184507.html

Ефимов: в 2025 году число реализуемых проектов КРТ вырастет до 150

Ефимов: в 2025 году число реализуемых проектов КРТ вырастет до 150 - РИА Новости, 04.02.2025

Ефимов: в 2025 году число реализуемых проектов КРТ вырастет до 150

В текущем году в Москве приступят к реализации около 150 проектов комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T09:24:00+03:00

2025-02-04T09:24:00+03:00

2025-02-04T09:24:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

сергей собянин

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806638_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_4de4c89b43b8527b6839e3ade4b351e1.jpg

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. В текущем году в Москве приступят к реализации около 150 проектов комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В 2025 году город планирует переходить от проработки проектов КРТ к их реализации. Из 302 проектов в составе программы КРТ в стадии реализации будет не менее 150", - приводит слова Ефимова его пресс-служба.Как уточнил замглавы города, для этих проектов назначат операторов, выберут инвесторов и заключат соответствующие договоры.В этих договорах будут прописаны основные этапы организации проектов, а именно подготовка планировки территории, проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию. В случае просрочки при реализации объекта по договору будет взята неустойка. Городские власти в таком случае окажут помощь в принятии решения об изъятии недвижимости.Ранее мэр Сергей Собянин доложил, что количество проектов КРТ за 2024 год выросло в 1,6 раза.

https://ria.ru/20250203/efimov-1997037358.html

https://ria.ru/20250203/efimov-1996896419.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, градостроительный комплекс москвы