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Ефимов: в 2025 году число реализуемых проектов КРТ вырастет до 150 - РИА Новости, 04.02.2025
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09:24 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/efimov-1997184507.html
Ефимов: в 2025 году число реализуемых проектов КРТ вырастет до 150
Ефимов: в 2025 году число реализуемых проектов КРТ вырастет до 150 - РИА Новости, 04.02.2025
Ефимов: в 2025 году число реализуемых проектов КРТ вырастет до 150
В текущем году в Москве приступят к реализации около 150 проектов комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T09:24:00+03:00
2025-02-04T09:24:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. В текущем году в Москве приступят к реализации около 150 проектов комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В 2025 году город планирует переходить от проработки проектов КРТ к их реализации. Из 302 проектов в составе программы КРТ в стадии реализации будет не менее 150", - приводит слова Ефимова его пресс-служба.Как уточнил замглавы города, для этих проектов назначат операторов, выберут инвесторов и заключат соответствующие договоры.В этих договорах будут прописаны основные этапы организации проектов, а именно подготовка планировки территории, проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию. В случае просрочки при реализации объекта по договору будет взята неустойка. Городские власти в таком случае окажут помощь в принятии решения об изъятии недвижимости.Ранее мэр Сергей Собянин доложил, что количество проектов КРТ за 2024 год выросло в 1,6 раза.
https://ria.ru/20250203/efimov-1997037358.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в 2025 году число реализуемых проектов КРТ вырастет до 150

Ефимов: в Москве в 2025 году число реализуемых проектов КРТ увеличится до 150

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. В текущем году в Москве приступят к реализации около 150 проектов комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В 2025 году город планирует переходить от проработки проектов КРТ к их реализации. Из 302 проектов в составе программы КРТ в стадии реализации будет не менее 150", - приводит слова Ефимова его пресс-служба.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Ефимов: в Новой Москве начнут строить шесть объектов образования
3 февраля, 14:19
Как уточнил замглавы города, для этих проектов назначат операторов, выберут инвесторов и заключат соответствующие договоры.
В этих договорах будут прописаны основные этапы организации проектов, а именно подготовка планировки территории, проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию. В случае просрочки при реализации объекта по договору будет взята неустойка. Городские власти в таком случае окажут помощь в принятии решения об изъятии недвижимости.
Ранее мэр Сергей Собянин доложил, что количество проектов КРТ за 2024 год выросло в 1,6 раза.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Ефимов: в СЗАО более 15 гектар предоставлено под масштабные инвестпроекты
3 февраля, 10:14
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Сергей СобянинГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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