https://ria.ru/20250204/efimov-1997184507.html
Ефимов: в 2025 году число реализуемых проектов КРТ вырастет до 150
Ефимов: в 2025 году число реализуемых проектов КРТ вырастет до 150 - РИА Новости, 04.02.2025
Ефимов: в 2025 году число реализуемых проектов КРТ вырастет до 150
В текущем году в Москве приступят к реализации около 150 проектов комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T09:24:00+03:00
2025-02-04T09:24:00+03:00
2025-02-04T09:24:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806638_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_4de4c89b43b8527b6839e3ade4b351e1.jpg
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. В текущем году в Москве приступят к реализации около 150 проектов комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В 2025 году город планирует переходить от проработки проектов КРТ к их реализации. Из 302 проектов в составе программы КРТ в стадии реализации будет не менее 150", - приводит слова Ефимова его пресс-служба.Как уточнил замглавы города, для этих проектов назначат операторов, выберут инвесторов и заключат соответствующие договоры.В этих договорах будут прописаны основные этапы организации проектов, а именно подготовка планировки территории, проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию. В случае просрочки при реализации объекта по договору будет взята неустойка. Городские власти в таком случае окажут помощь в принятии решения об изъятии недвижимости.Ранее мэр Сергей Собянин доложил, что количество проектов КРТ за 2024 год выросло в 1,6 раза.
https://ria.ru/20250203/efimov-1997037358.html
https://ria.ru/20250203/efimov-1996896419.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806638_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_a6d9eef4fc92504fa563004c0f969218.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в 2025 году число реализуемых проектов КРТ вырастет до 150
Ефимов: в Москве в 2025 году число реализуемых проектов КРТ увеличится до 150
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. В текущем году в Москве приступят к реализации около 150 проектов комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В 2025 году город планирует переходить от проработки проектов КРТ к их реализации. Из 302 проектов в составе программы КРТ в стадии реализации будет не менее 150", - приводит слова Ефимова его пресс-служба.
Как уточнил замглавы города, для этих проектов назначат операторов, выберут инвесторов и заключат соответствующие договоры.
В этих договорах будут прописаны основные этапы организации проектов, а именно подготовка планировки территории, проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию. В случае просрочки при реализации объекта по договору будет взята неустойка. Городские власти в таком случае окажут помощь в принятии решения об изъятии недвижимости.
Ранее мэр Сергей Собянин доложил, что количество проектов КРТ за 2024 год выросло в 1,6 раза.