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Появились новые подробности дела обвиняемой в убийстве Дугиной - РИА Новости, 04.02.2025
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23:34 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/dugina-1997400132.html
Появились новые подробности дела обвиняемой в убийстве Дугиной
Появились новые подробности дела обвиняемой в убийстве Дугиной - РИА Новости, 04.02.2025
Появились новые подробности дела обвиняемой в убийстве Дугиной
Обвиняемая в убийстве политолога и публициста Дарьи Дугиной Наталья Вовк получила поддельные документы на машину для выезда из России за несколько дней до... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T23:34:00+03:00
2025-02-04T23:34:00+03:00
россия
одинцовский район
московская область (подмосковье)
дарья дугина
подрыв автомобиля дарьи дугиной
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Обвиняемая в убийстве политолога и публициста Дарьи Дугиной Наталья Вовк получила поддельные документы на машину для выезда из России за несколько дней до преступления, говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк. Машина, как сообщала ФСБ, использовалась для наблюдения за Дугиной, при въезде в Россию у нее были номера ДНР, в Москве - казахстанские, а при выезде в Эстонию – украинские. Ранее сообщалось, что осужденные по делу Дугиной за подделку документов действовали в составе организованной группы. Как следует из материалов дела, курьер получил поддельный документ у почтового отделения в Москве вечером 17 августа, а затем передал их Вовк. Согласно судебным материалам, поддельные документы Вовк использовала с 17 по 21 августа при передвижении на автомобиле Mini Cooper по территории России и выезде из страны.
https://ria.ru/20250129/dugina-1996219472.html
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россия
одинцовский район
московская область (подмосковье)
украина
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россия, одинцовский район, московская область (подмосковье), дарья дугина, подрыв автомобиля дарьи дугиной, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина
Россия, Одинцовский район, Московская область (Подмосковье), Дарья Дугина, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина
Появились новые подробности дела обвиняемой в убийстве Дугиной

Обвиняемая в убийстве Дугиной получила поддельные документы за три дня до него

© РИА Новости / ФСБ РоссииНаталья Вовк (Шабан)
Наталья Вовк (Шабан) - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / ФСБ России
Наталья Вовк (Шабан). Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Обвиняемая в убийстве политолога и публициста Дарьи Дугиной Наталья Вовк получила поддельные документы на машину для выезда из России за несколько дней до преступления, говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк. Машина, как сообщала ФСБ, использовалась для наблюдения за Дугиной, при въезде в Россию у нее были номера ДНР, в Москве - казахстанские, а при выезде в Эстонию – украинские.
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Ранее сообщалось, что осужденные по делу Дугиной за подделку документов действовали в составе организованной группы.
Как следует из материалов дела, курьер получил поддельный документ у почтового отделения в Москве вечером 17 августа, а затем передал их Вовк. Согласно судебным материалам, поддельные документы Вовк использовала с 17 по 21 августа при передвижении на автомобиле Mini Cooper по территории России и выезде из страны.
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РоссияОдинцовский районМосковская область (Подмосковье)Дарья ДугинаПодрыв автомобиля Дарьи ДугинойПроисшествияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Украина
 
 
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