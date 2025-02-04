https://ria.ru/20250204/dugina-1997400132.html
Появились новые подробности дела обвиняемой в убийстве Дугиной
Появились новые подробности дела обвиняемой в убийстве Дугиной - РИА Новости, 04.02.2025
Появились новые подробности дела обвиняемой в убийстве Дугиной
Обвиняемая в убийстве политолога и публициста Дарьи Дугиной Наталья Вовк получила поддельные документы на машину для выезда из России за несколько дней до... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T23:34:00+03:00
2025-02-04T23:34:00+03:00
2025-02-04T23:34:00+03:00
россия
одинцовский район
московская область (подмосковье)
дарья дугина
подрыв автомобиля дарьи дугиной
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811377305_110:0:1890:1001_1920x0_80_0_0_45161cb28772fba32278dcb69681cc90.jpg
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Обвиняемая в убийстве политолога и публициста Дарьи Дугиной Наталья Вовк получила поддельные документы на машину для выезда из России за несколько дней до преступления, говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк. Машина, как сообщала ФСБ, использовалась для наблюдения за Дугиной, при въезде в Россию у нее были номера ДНР, в Москве - казахстанские, а при выезде в Эстонию – украинские. Ранее сообщалось, что осужденные по делу Дугиной за подделку документов действовали в составе организованной группы. Как следует из материалов дела, курьер получил поддельный документ у почтового отделения в Москве вечером 17 августа, а затем передал их Вовк. Согласно судебным материалам, поддельные документы Вовк использовала с 17 по 21 августа при передвижении на автомобиле Mini Cooper по территории России и выезде из страны.
https://ria.ru/20250129/dugina-1996219472.html
https://ria.ru/20241217/pokushenie-1989671867.html
россия
одинцовский район
московская область (подмосковье)
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811377305_370:0:1705:1001_1920x0_80_0_0_2e76c5334b0b9aa2ef88950383e6a2a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, одинцовский район, московская область (подмосковье), дарья дугина, подрыв автомобиля дарьи дугиной, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина
Россия, Одинцовский район, Московская область (Подмосковье), Дарья Дугина, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина
Появились новые подробности дела обвиняемой в убийстве Дугиной
Обвиняемая в убийстве Дугиной получила поддельные документы за три дня до него