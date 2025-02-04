https://ria.ru/20250204/dugina-1997400132.html

Появились новые подробности дела обвиняемой в убийстве Дугиной

Появились новые подробности дела обвиняемой в убийстве Дугиной - РИА Новости, 04.02.2025

Появились новые подробности дела обвиняемой в убийстве Дугиной

Обвиняемая в убийстве политолога и публициста Дарьи Дугиной Наталья Вовк получила поддельные документы на машину для выезда из России за несколько дней до... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T23:34:00+03:00

2025-02-04T23:34:00+03:00

2025-02-04T23:34:00+03:00

россия

одинцовский район

московская область (подмосковье)

дарья дугина

подрыв автомобиля дарьи дугиной

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

украина

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Обвиняемая в убийстве политолога и публициста Дарьи Дугиной Наталья Вовк получила поддельные документы на машину для выезда из России за несколько дней до преступления, говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк. Машина, как сообщала ФСБ, использовалась для наблюдения за Дугиной, при въезде в Россию у нее были номера ДНР, в Москве - казахстанские, а при выезде в Эстонию – украинские. Ранее сообщалось, что осужденные по делу Дугиной за подделку документов действовали в составе организованной группы. Как следует из материалов дела, курьер получил поддельный документ у почтового отделения в Москве вечером 17 августа, а затем передал их Вовк. Согласно судебным материалам, поддельные документы Вовк использовала с 17 по 21 августа при передвижении на автомобиле Mini Cooper по территории России и выезде из страны.

https://ria.ru/20250129/dugina-1996219472.html

https://ria.ru/20241217/pokushenie-1989671867.html

россия

одинцовский район

московская область (подмосковье)

украина

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россия, одинцовский район, московская область (подмосковье), дарья дугина, подрыв автомобиля дарьи дугиной, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина