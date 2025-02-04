https://ria.ru/20250204/dron-1997381145.html

В Запорожской области дрон ВСУ атаковал машину с ребенком

В Запорожской области дрон ВСУ атаковал машину с ребенком - РИА Новости, 04.02.2025

В Запорожской области дрон ВСУ атаковал машину с ребенком

Украинский беспилотник атаковал в Запорожской области автомобиль, в котором ехала семья с ребенком, сообщил глава региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T19:22:00+03:00

2025-02-04T19:22:00+03:00

2025-02-04T19:50:00+03:00

запорожская область

вооруженные силы украины

россия

происшествия

евгений балицкий

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев — РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал в Запорожской области автомобиль, в котором ехала семья с ребенком, сообщил глава региона Евгений Балицкий в Telegram-канале."В Васильевском муниципальном округе, в селе Верхняя Криница, киевские террористы направили БПЛА в гражданский автомобиль, в котором ехала семья с ребенком", — написал он.По словам губернатора, водитель машины получил осколочные ранения средней степени тяжести. У женщины выявили легкие осколочные ранения, ребенок не пострадал.Украинские войска ежедневно обстреливают российскую территорию, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, ранее во вторник дрон ВСУ атаковал школьный автобус в Васильевском муниципальном округе Запорожской области. В результате серьезно пострадал водитель, пять детей получили осколочные ранения. Всего в автобусе находилось 20 детей.Запорожская область стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе город Запорожье, удерживают ВСУ. С марта 2023-го административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250202/ukraina-1996777630.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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запорожская область, вооруженные силы украины, россия, происшествия, евгений балицкий