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В Запорожской области дрон ВСУ атаковал машину с ребенком - РИА Новости, 04.02.2025
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19:22 04.02.2025 (обновлено: 19:50 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/dron-1997381145.html
В Запорожской области дрон ВСУ атаковал машину с ребенком
В Запорожской области дрон ВСУ атаковал машину с ребенком - РИА Новости, 04.02.2025
В Запорожской области дрон ВСУ атаковал машину с ребенком
Украинский беспилотник атаковал в Запорожской области автомобиль, в котором ехала семья с ребенком, сообщил глава региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T19:22:00+03:00
2025-02-04T19:50:00+03:00
запорожская область
вооруженные силы украины
россия
происшествия
евгений балицкий
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев — РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал в Запорожской области автомобиль, в котором ехала семья с ребенком, сообщил глава региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.&quot;В Васильевском муниципальном округе, в селе Верхняя Криница, киевские террористы направили БПЛА в гражданский автомобиль, в котором ехала семья с ребенком&quot;, — написал он.По словам губернатора, водитель машины получил осколочные ранения средней степени тяжести. У женщины выявили легкие осколочные ранения, ребенок не пострадал.Украинские войска ежедневно обстреливают российскую территорию, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, ранее во вторник дрон ВСУ атаковал школьный автобус в Васильевском муниципальном округе Запорожской области. В результате серьезно пострадал водитель, пять детей получили осколочные ранения. Всего в автобусе находилось 20 детей.Запорожская область стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе город Запорожье, удерживают ВСУ. С марта 2023-го административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250202/ukraina-1996777630.html
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запорожская область, вооруженные силы украины, россия, происшествия, евгений балицкий
Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия, Евгений Балицкий, Специальная военная операция на Украине
В Запорожской области дрон ВСУ атаковал машину с ребенком

ВСУ атаковали машину с ребенком в Запорожской области, пострадали двое взрослых

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев — РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал в Запорожской области автомобиль, в котором ехала семья с ребенком, сообщил глава региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.
«

"В Васильевском муниципальном округе, в селе Верхняя Криница, киевские террористы направили БПЛА в гражданский автомобиль, в котором ехала семья с ребенком", — написал он.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
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По словам губернатора, водитель машины получил осколочные ранения средней степени тяжести. У женщины выявили легкие осколочные ранения, ребенок не пострадал.
Украинские войска ежедневно обстреливают российскую территорию, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, ранее во вторник дрон ВСУ атаковал школьный автобус в Васильевском муниципальном округе Запорожской области. В результате серьезно пострадал водитель, пять детей получили осколочные ранения. Всего в автобусе находилось 20 детей.
Запорожская область стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе город Запорожье, удерживают ВСУ. С марта 2023-го административным центром области временно стал город Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествияЕвгений Балицкий
 
 
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