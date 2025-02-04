https://ria.ru/20250204/dokumenty-1997313659.html

ГРУ передало Музею Победы рассекреченные документы о Ялтинской конференции

ГРУ передало Музею Победы рассекреченные документы о Ялтинской конференции - РИА Новости, 04.02.2025

ГРУ передало Музею Победы рассекреченные документы о Ялтинской конференции

Главное разведывательное управление Генштаба ВС РФ передало Музею Победы восемь недавно рассекреченных документов о Ялтинской конференции, сообщил ветеран... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T14:26:00+03:00

2025-02-04T14:26:00+03:00

2025-02-04T14:26:00+03:00

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Главное разведывательное управление Генштаба ВС РФ передало Музею Победы восемь недавно рассекреченных документов о Ялтинской конференции, сообщил ветеран военной разведки Вячеслав Кондрашов. Выставка "Ялта 1945: фундамент нового мироустройства", посвященная 80-летию встречи руководителей трех союзных держав Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля, открылась в Музее Победы. "Главное разведывательное управление Красной Армии подготовило достаточно много документов. Мы сегодня представляем только восемь из них, которые буквально на днях были рассекречены. Раньше их никто не видел, никто с ними не знакомился, кроме тех людей, которые занимались историческими исследованиями по этой теме", - сказал Кондрашов. По его словам, в музее экспонированы донесения источников, которые накануне 4 февраля 1945 года легли на стол нашим руководителям. "Например, наш заслуживший доверие источник сообщил содержание письма главы военной миссии США в Москве генералу Маршаллу о сотрудничестве США и Советского Союза и комментарии к нему военного министра США Стимсона. Военное сотрудничество между нашими двумя государствами развивалось. Да, это действительно было", - отметил ветеран военной разведки. Заместитель генерального директора Музея Победы Федор Смуглин добавил, что отдельный раздел выставки показывает роль подразделений Черноморского флота в подготовке обеспечения безопасности перелетов участников Крымской конференции, о посещении Черчиллем Севастополя, о дружеских встречах моряков-союзников. "Рассекреченные документы, отчеты, планы полетов, планы мероприятий по встрече и сопровождению гостей показаны посетителям выставки. Более 150 экспонатов экспозиции выставки в сочетании с исторической кинохроникой позволяют воссоздать атмосферу Ялтинской конференции, дух высокого доверия и взаимопонимания соратников по антигитлеровской коалиции", - отметил Смуглин.

https://ria.ru/20250204/konferentsiya-1997155957.html

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Ольга Фомченкова

сша, москва, севастополь, уинстон черчилль, иосиф сталин (джугашвили), франклин рузвельт, музей победы, вооруженные силы рф, 80-летие победы в великой отечественной войне, безопасность, вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945)