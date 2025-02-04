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Балицкий рассказал подробности об атаке дрона ВСУ на школьный автобус

Балицкий рассказал подробности об атаке дрона ВСУ на школьный автобус - РИА Новости, 04.02.2025

Балицкий рассказал подробности об атаке дрона ВСУ на школьный автобус

Пятерых детей, пострадавших при атаке дрона ВСУ на школьный автобус в Запорожской области, доставили в больницу на дообследование, всего в автобусе ехали 20... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T09:52:00+03:00

2025-02-04T09:52:00+03:00

2025-02-04T19:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

происшествия

запорожская область

евгений балицкий

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Пятерых детей, пострадавших при атаке дрона ВСУ на школьный автобус в Запорожской области, доставили в больницу на дообследование, всего в автобусе ехали 20 детей и двое сопровождающих, сообщил во вторник губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.Ранее во вторник сообщалось, что дрон ВСУ атаковал школьный автобус в Васильевском муниципальном округе, серьезно пострадал водитель, пять детей получили осколочные ранения."Всем детям оказана медицинская помощь, с детьми работают психологи. Пятеро детей доставлены в больницу на дообследование. Всего в автобусе находилось 20 детей и двое сопровождающих", - сообщил Балицкий.По его словам, водитель школьного автобуса получил осколочные ранения грудной клетки, ранение глаза, ожоги лица, принято решение о его транспортировке в Мелитопольскую областную больницу.

запорожская область

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Последствия атаки ВСУ на школьный автобус в Запорожской области Сотрудники СК России обнаружили у школьного автобуса, атакованного украинскими боевиками в Васильевке Запорожской области, обломки ударного БПЛА, передает корреспондент РИА Новости. 2025-02-04T09:52 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, происшествия, запорожская область, евгений балицкий, видео