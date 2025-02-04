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Балицкий рассказал подробности об атаке дрона ВСУ на школьный автобус
Балицкий рассказал подробности об атаке дрона ВСУ на школьный автобус - РИА Новости, 04.02.2025
Балицкий рассказал подробности об атаке дрона ВСУ на школьный автобус
Пятерых детей, пострадавших при атаке дрона ВСУ на школьный автобус в Запорожской области, доставили в больницу на дообследование, всего в автобусе ехали 20... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T09:52:00+03:00
2025-02-04T09:52:00+03:00
2025-02-04T19:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
происшествия
запорожская область
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Пятерых детей, пострадавших при атаке дрона ВСУ на школьный автобус в Запорожской области, доставили в больницу на дообследование, всего в автобусе ехали 20 детей и двое сопровождающих, сообщил во вторник губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.Ранее во вторник сообщалось, что дрон ВСУ атаковал школьный автобус в Васильевском муниципальном округе, серьезно пострадал водитель, пять детей получили осколочные ранения."Всем детям оказана медицинская помощь, с детьми работают психологи. Пятеро детей доставлены в больницу на дообследование. Всего в автобусе находилось 20 детей и двое сопровождающих", - сообщил Балицкий.По его словам, водитель школьного автобуса получил осколочные ранения грудной клетки, ранение глаза, ожоги лица, принято решение о его транспортировке в Мелитопольскую областную больницу.
запорожская область
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Последствия атаки ВСУ на школьный автобус в Запорожской области
Сотрудники СК России обнаружили у школьного автобуса, атакованного украинскими боевиками в Васильевке Запорожской области, обломки ударного БПЛА, передает корреспондент РИА Новости.
2025-02-04T09:52
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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вооруженные силы украины, происшествия, запорожская область, евгений балицкий, видео
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Запорожская область, Евгений Балицкий
Балицкий рассказал подробности об атаке дрона ВСУ на школьный автобус
Балицкий: пострадавших при атаке дрона ВСУ на автобус детей доставили в больницу