Рейтинг@Mail.ru
Балицкий рассказал подробности об атаке дрона ВСУ на школьный автобус - РИА Новости, 04.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:52 04.02.2025 (обновлено: 19:27 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/deti-1997242054.html
Балицкий рассказал подробности об атаке дрона ВСУ на школьный автобус
Балицкий рассказал подробности об атаке дрона ВСУ на школьный автобус - РИА Новости, 04.02.2025
Балицкий рассказал подробности об атаке дрона ВСУ на школьный автобус
Пятерых детей, пострадавших при атаке дрона ВСУ на школьный автобус в Запорожской области, доставили в больницу на дообследование, всего в автобусе ехали 20... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T09:52:00+03:00
2025-02-04T19:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
происшествия
запорожская область
евгений балицкий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997381407_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2d4f593893c67fc854750bf6e4ca4844.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Пятерых детей, пострадавших при атаке дрона ВСУ на школьный автобус в Запорожской области, доставили в больницу на дообследование, всего в автобусе ехали 20 детей и двое сопровождающих, сообщил во вторник губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.Ранее во вторник сообщалось, что дрон ВСУ атаковал школьный автобус в Васильевском муниципальном округе, серьезно пострадал водитель, пять детей получили осколочные ранения."Всем детям оказана медицинская помощь, с детьми работают психологи. Пятеро детей доставлены в больницу на дообследование. Всего в автобусе находилось 20 детей и двое сопровождающих", - сообщил Балицкий.По его словам, водитель школьного автобуса получил осколочные ранения грудной клетки, ранение глаза, ожоги лица, принято решение о его транспортировке в Мелитопольскую областную больницу.
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Последствия атаки ВСУ на школьный автобус в Запорожской области
Сотрудники СК России обнаружили у школьного автобуса, атакованного украинскими боевиками в Васильевке Запорожской области, обломки ударного БПЛА, передает корреспондент РИА Новости.
2025-02-04T09:52
true
PT1M04S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997381407_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_f92eb85700acbe0cad337227d3cd4c99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, происшествия, запорожская область, евгений балицкий, видео
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Запорожская область, Евгений Балицкий
Балицкий рассказал подробности об атаке дрона ВСУ на школьный автобус
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Пятерых детей, пострадавших при атаке дрона ВСУ на школьный автобус в Запорожской области, доставили в больницу на дообследование, всего в автобусе ехали 20 детей и двое сопровождающих, сообщил во вторник губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
2025-02-04T09:52
true
PT1M04S
Балицкий рассказал подробности об атаке дрона ВСУ на школьный автобус

Балицкий: пострадавших при атаке дрона ВСУ на автобус детей доставили в больницу

© Фото : Балицкий Евгений/TelegramПоследствия атаки ВСУ на школьный автобус в Запорожской области. 4 февраля 2025
Последствия атаки ВСУ на школьный автобус в Запорожской области. 4 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
Последствия атаки ВСУ на школьный автобус в Запорожской области. 4 февраля 2025
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Пятерых детей, пострадавших при атаке дрона ВСУ на школьный автобус в Запорожской области, доставили в больницу на дообследование, всего в автобусе ехали 20 детей и двое сопровождающих, сообщил во вторник губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
Ранее во вторник сообщалось, что дрон ВСУ атаковал школьный автобус в Васильевском муниципальном округе, серьезно пострадал водитель, пять детей получили осколочные ранения.
«
"Всем детям оказана медицинская помощь, с детьми работают психологи. Пятеро детей доставлены в больницу на дообследование. Всего в автобусе находилось 20 детей и двое сопровождающих", - сообщил Балицкий.
По его словам, водитель школьного автобуса получил осколочные ранения грудной клетки, ранение глаза, ожоги лица, принято решение о его транспортировке в Мелитопольскую областную больницу.
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныПроисшествияЗапорожская областьЕвгений Балицкий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала