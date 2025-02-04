https://ria.ru/20250204/chernjahovsk-1997357097.html

В Калининградской области организовали мемориал в память об убитом мальчике

В Калининградской области организовали мемориал в память об убитом мальчике - РИА Новости, 04.02.2025

В Калининградской области организовали мемориал в память об убитом мальчике

Жители Черняховска в Калининградской области организовали стихийный мемориал возле памятника Барклаю-де-Толли в память об убитом мальчике, сюда несут цветы и... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T17:23:00+03:00

2025-02-04T17:23:00+03:00

2025-02-04T19:21:00+03:00

происшествия

черняховск

россия

калининградская область

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КАЛИНИНГРАД, 4 фев — РИА Новости. Жители Черняховска в Калининградской области организовали стихийный мемориал возле памятника Барклаю-де-Толли в память об убитом мальчике, сюда несут цветы и игрушки, сообщили власти города. О пропаже 7-летнего сына утром 3 февраля в полицию сообщила его мать. Почти сутки мальчика искали полиция, кинологическая служба, волонтеры и местные жители. Тело ребенка нашли в водоеме в мусорном пакете. По подозрению в убийстве задержан отчим мальчика. По данным следствия, мать знала о преступлении и покрывала мужа. "Наш город потрясла ужасная трагедия. Найден мёртвым... мальчик, пропавший несколько дней назад. Эта новость отозвалась болью в сердцах каждого жителя нашего региона, кто до последнего надеялся на благополучный исход поисков", - написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава администрации Черняховска Сергей Булычев. Он поблагодарил всех, кто принимал участие в поисках мальчика. "Волонтеры, полиция и неравнодушные жители нашего региона прочëсывали весь город, не теряя надежды. Мы все верили в чудо и молились о том, чтобы... был жив. К сожалению, чуда не произошло", - добавил Булычев. Он разместил фото стихийного мемориала в память о погибшем ребенке, подписав: "Жители Черняховского округа несут цветы и игрушки". Стихийные мемориалы в память об убитом мальчике появились и в других городах области. К этой акции подключились жители Калининграда, Советска, Немана, Балтийска, Гурьевска, Гусева, Озёрска, Светлого и Светлогорска. Дело расследуется по статье 105 УК РФ (убийство). В ходе расследования установлено, что 42-летний отчим вечером 1 февраля в отсутствие супруги дома избил ребенка. Обнаружив, что мальчик мертв, он решил скрыть преступление. Убедив жену сообщить об исчезновении ребенка в полицию, он вывез тело мальчика в болотистую местность в черте Черняховска. По данным регионального СУСК, действиям матери ребенка будет дана оценка по статье 316 УК РФ (укрывательство преступлений). В отношении отчима следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20250122/kazan-1994992084.html

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происшествия, черняховск, россия, калининградская область