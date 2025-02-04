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Глава Бурятии вручил ветеранам медали в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 04.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:52 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/buryatiya-1997273494.html
Глава Бурятии вручил ветеранам медали в честь 80-летия Победы
Глава Бурятии вручил ветеранам медали в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 04.02.2025
Глава Бурятии вручил ветеранам медали в честь 80-летия Победы
Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал, что вручил ветеранам Великой Отечественной войны первые медали в честь 80-летия Победы. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T11:52:00+03:00
2025-02-04T11:52:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
кенигсберг
мухоршибирский район
алексей цыденов
великая отечественная война (1941-1945)
80-летие победы в великой отечественной войне
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УЛАН-УДЭ, 4 фев – РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал, что вручил ветеранам Великой Отечественной войны первые медали в честь 80-летия Победы. "Сегодня вручил нашим Героям Победы Великой Отечественной войны Цыреновой Цындэ Жалсановне, Полянскому Якову Митрофановичу и его супруге, участнице трудового фронта Клавдии Ананьевне первые медали в честь празднования 80-летия Победы", - написал Цыденов в своем Telegram-канале. Цындэ Цыренова добровольно вступила в ряды Красной Армии и служила в авиаполку по обслуживанию боевых самолетов Забайкальского фронта. Отмечена орденом "Отечественной войны II степени", медалью "За победу над Японией". Яков Полянский сражался в составе 3-го Белорусского фронта 93-й Сибирской гвардейской дивизии. Награжден орденом "Отечественной войны II степени", медалью "За отвагу". По словам Цыденова, в свои 99 лет ветеран до мельчайших подробностей помнит дни сражений с нацистами - "как в 41-м сначала изготавливал снаряды, а затем в 44-м сам ушел на фронт, встал плечом к плечу с товарищами в боях в Восточной Пруссии, шёл на штурм Кёнигсберга, участвовал еще в ряде спецопераций до тех пор, пока тяжело не ранило в бою". 94-летняя Клавдия Полянская все 4 года Великой Отечественной войны вместе с ровесниками работала в колхозе в Мухоршибирском районе Бурятии. "Жизнь идет. И наших ветеранов всё меньше. Тем более дорог каждый из тех, кто еще с нами. Наши ветераны - наша гордость. Дай Бог им больше дней и крепче здоровья!" - отметил Цыденов. Юбилейная медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" учреждена указом президента в 2024 году. На лицевой стороне изображена фигура воина-победителя, водружающего Знамя Победы над зданием Рейхстага.
https://ria.ru/20250202/fsb-1996886183.html
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кенигсберг
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общество, кенигсберг, мухоршибирский район, алексей цыденов, великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Кенигсберг, Мухоршибирский район, Алексей Цыденов, Великая Отечественная война (1941-1945), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Глава Бурятии вручил ветеранам медали в честь 80-летия Победы

Глава Бурятии Цыденов вручил ветеранам медали в честь 80-летия Победы

© Фото : Алексей Цыденов/TelegramГлава Бурятии Алексей Цыденов вручил ветеранам Великой Отечественной войны медали в честь 80-летия Победы
Глава Бурятии Алексей Цыденов вручил ветеранам Великой Отечественной войны медали в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Фото : Алексей Цыденов/Telegram
Глава Бурятии Алексей Цыденов вручил ветеранам Великой Отечественной войны медали в честь 80-летия Победы
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УЛАН-УДЭ, 4 фев – РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал, что вручил ветеранам Великой Отечественной войны первые медали в честь 80-летия Победы.
"Сегодня вручил нашим Героям Победы Великой Отечественной войны Цыреновой Цындэ Жалсановне, Полянскому Якову Митрофановичу и его супруге, участнице трудового фронта Клавдии Ананьевне первые медали в честь празднования 80-летия Победы", - написал Цыденов в своем Telegram-канале.
© Фото : Алексей Цыденов/TelegramГлава Бурятии Алексей Цыденов вручил ветеранам Великой Отечественной войны медали в честь 80-летия Победы
Глава Бурятии Алексей Цыденов вручил ветеранам Великой Отечественной войны медали в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Фото : Алексей Цыденов/Telegram
Глава Бурятии Алексей Цыденов вручил ветеранам Великой Отечественной войны медали в честь 80-летия Победы
Цындэ Цыренова добровольно вступила в ряды Красной Армии и служила в авиаполку по обслуживанию боевых самолетов Забайкальского фронта. Отмечена орденом "Отечественной войны II степени", медалью "За победу над Японией".
Яков Полянский сражался в составе 3-го Белорусского фронта 93-й Сибирской гвардейской дивизии. Награжден орденом "Отечественной войны II степени", медалью "За отвагу". По словам Цыденова, в свои 99 лет ветеран до мельчайших подробностей помнит дни сражений с нацистами - "как в 41-м сначала изготавливал снаряды, а затем в 44-м сам ушел на фронт, встал плечом к плечу с товарищами в боях в Восточной Пруссии, шёл на штурм Кёнигсберга, участвовал еще в ряде спецопераций до тех пор, пока тяжело не ранило в бою".
94-летняя Клавдия Полянская все 4 года Великой Отечественной войны вместе с ровесниками работала в колхозе в Мухоршибирском районе Бурятии.
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"Жизнь идет. И наших ветеранов всё меньше. Тем более дорог каждый из тех, кто еще с нами. Наши ветераны - наша гордость. Дай Бог им больше дней и крепче здоровья!" - отметил Цыденов.
Юбилейная медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" учреждена указом президента в 2024 году. На лицевой стороне изображена фигура воина-победителя, водружающего Знамя Победы над зданием Рейхстага.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоКенигсбергМухоршибирский районАлексей ЦыденовВеликая Отечественная война (1941-1945)80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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