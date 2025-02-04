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Министр сельского хозяйства Бурятии уволился по собственному желанию - РИА Новости, 04.02.2025
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05:55 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/buryatiya-1997221221.html
Министр сельского хозяйства Бурятии уволился по собственному желанию
Министр сельского хозяйства Бурятии уволился по собственному желанию - РИА Новости, 04.02.2025
Министр сельского хозяйства Бурятии уволился по собственному желанию
Министр сельского хозяйства Бурятии Галсан Дареев, обвиняемый в превышении полномочий, освобожден от занимаемой должности по собственному желанию, следует из... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T05:55:00+03:00
2025-02-04T05:55:00+03:00
республика бурятия
россия
улан-удэ
происшествия
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УЛАН-УДЭ, 4 фев – РИА Новости. Министр сельского хозяйства Бурятии Галсан Дареев, обвиняемый в превышении полномочий, освобожден от занимаемой должности по собственному желанию, следует из указа, опубликованного на сайте правительства республики. "Принять отставку члена правительства Республики Бурятия Дареева Галсана Евгеньевича на основании личного заявления, освободить от замещаемой государственной должности Республики Бурятия заместителя председателя правительства Республики Бурятия - министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия, расторгнуть трудовой договор в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 77, статьей 80 Трудового кодекса Российской Федерации (по собственному желанию) и уволить 4 февраля 2025 года", - говорится в тексте указа. В декабре в региональном правительстве РИА Новости подтвердили задержание министра сельского хозяйства республики Галсана Дареева. Позже полиция Бурятии сообщала, что против него возбуждено уголовное дело по ч. 3 п. "е" ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности). 27 декабря Советским районным судом города Улан-Удэ Дареев заключен под стражу до 26 февраля 2025 года. По версии следствия, летом 2022 года Дареев через подчиненного, который следовал его указаниям, получил от двух сельхозпроизводителей деньги якобы для нужд возглавляемого им министерства, обосновав это ранее оказанной поддержкой. В последующем они были израсходованы на личные нужды Дареева и министерства. Отмечалось, что Дареев обвиняется по двум эпизодам превышения полномочий. Администрацией Главы Бурятии в октябре были инициированы проверки министерства после того, как вопреки поручению главы региона Алексея Цыденова отдавать приоритет в выдаче субсидий участникам-инвалидам СВО, субсидию в конкурсе грантов на развитие семейных ферм получили другие участники, сообщил РИА Новости источник в правительстве республики, знакомый с ситуацией. Затем ведомством заинтересовались силовые структуры.
https://ria.ru/20241227/klebanov-1991571843.html
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республика бурятия
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республика бурятия, россия, улан-удэ, происшествия
Республика Бурятия, Россия, Улан-Удэ, Происшествия
Министр сельского хозяйства Бурятии уволился по собственному желанию

Министр сельского хозяйства Бурятии Дареев уволился по собственному желанию

© Фото : Галсан Дареев/ВКонтактеГалсан Дареев
Галсан Дареев - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Фото : Галсан Дареев/ВКонтакте
Галсан Дареев. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 4 фев – РИА Новости. Министр сельского хозяйства Бурятии Галсан Дареев, обвиняемый в превышении полномочий, освобожден от занимаемой должности по собственному желанию, следует из указа, опубликованного на сайте правительства республики.
"Принять отставку члена правительства Республики Бурятия Дареева Галсана Евгеньевича на основании личного заявления, освободить от замещаемой государственной должности Республики Бурятия заместителя председателя правительства Республики Бурятия - министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия, расторгнуть трудовой договор в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 77, статьей 80 Трудового кодекса Российской Федерации (по собственному желанию) и уволить 4 февраля 2025 года", - говорится в тексте указа.
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В декабре в региональном правительстве РИА Новости подтвердили задержание министра сельского хозяйства республики Галсана Дареева. Позже полиция Бурятии сообщала, что против него возбуждено уголовное дело по ч. 3 п. "е" ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности). 27 декабря Советским районным судом города Улан-Удэ Дареев заключен под стражу до 26 февраля 2025 года. По версии следствия, летом 2022 года Дареев через подчиненного, который следовал его указаниям, получил от двух сельхозпроизводителей деньги якобы для нужд возглавляемого им министерства, обосновав это ранее оказанной поддержкой. В последующем они были израсходованы на личные нужды Дареева и министерства. Отмечалось, что Дареев обвиняется по двум эпизодам превышения полномочий.
Администрацией Главы Бурятии в октябре были инициированы проверки министерства после того, как вопреки поручению главы региона Алексея Цыденова отдавать приоритет в выдаче субсидий участникам-инвалидам СВО, субсидию в конкурсе грантов на развитие семейных ферм получили другие участники, сообщил РИА Новости источник в правительстве республики, знакомый с ситуацией. Затем ведомством заинтересовались силовые структуры.
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