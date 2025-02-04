https://ria.ru/20250204/berbok-1997319830.html

Бербок выступила против ужесточения миграционной политики в Германии

Бербок выступила против ужесточения миграционной политики в Германии - РИА Новости, 04.02.2025

Бербок выступила против ужесточения миграционной политики в Германии

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии и член партии "Зелёные" Анналена Бербок подвергла критике план оппозиционного блока... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T14:54:00+03:00

2025-02-04T14:54:00+03:00

2025-02-04T14:54:00+03:00

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии и член партии "Зелёные" Анналена Бербок подвергла критике план оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) по ужесточению миграционной политики и призвала решать данный вопрос на общеевропейском уровне. В понедельник в Берлине прошел партийный съезд ХДС, на котором была принята программа партии, включающая в себя меры в сфере миграционной политики страны после выборов. Среди прочего предложенные меры подразумевают постоянный контроль на границе Германии, отказ во въезде в страну лицам без документов и содержание под стражей иностранцев, которые совершили преступление и подлежат депортации. По словам Бербок, предложения ХДС не берут в расчет наличие европейских соседей Германии, а задача сокращения беспорядочной миграции в Европу должна решаться только совместно европейскими странами. "Поэтому Германия также придерживается европейского законодательства. Поэтому не должно быть никаких действий в одиночку, которые подорвали бы доверие наших европейских партнеров к нам. И поэтому мы вели переговоры в Брюсселе о реформе совместной европейской системы предоставления убежища", - сказал глава МИД изданию Tagesspiegel. Министр отметила, что реформированная европейская система, которая должна быть принята Германией на национальном уровне до 2026 года, улучшит охрану внешних границ ЕС, ускорит процесс репатриации и лучше распределит лиц, ищущих убежища. "Тому, кто хочет стабильных решений, нужно европейское сотрудничество, а не популистские лозунги", - добавила Бербок. В понедельник лидер партии "Зеленые" и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек представил план своей партии по миграционному вопросу. В нем он призвал сосредоточиться на последовательной высылке иностранных преступников и представляющих угрозу лиц. Для этого, по его мнению, необходимо преодолеть препятствие в виде недостаточного сотрудничества со странами происхождения. Он также призвал противодействовать нелегальной миграции на внешних границах ЕС. Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля. Согласно данным последнего опроса института INSA, на первом месте по-прежнему остается блок ХДС/ХСС с 30%, за ними идет АдГ с 22%. За Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) готовы проголосовать 16%, за партию "Зеленые" - 13%. На преодоление 5-процентного порога прохождения в бундестаг может рассчитывать также партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ): ее поддерживают 5,5% опрошенных. За Свободную демократическую партию Германии (СвДП) готовы проголосовать 4,5%, за партию "Левые" - 5%.

https://ria.ru/20250201/bavariya-1996828064.html

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в мире, германия, берлин (город), европа, анналена бербок, роберт хабек, сара вагенкнехт, хдс/хсс, евросоюз