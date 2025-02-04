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Байден подписал соглашение о сотрудничестве с агентством талантов - РИА Новости, 04.02.2025
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04:35 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/bajden-1997218217.html
Байден подписал соглашение о сотрудничестве с агентством талантов
Байден подписал соглашение о сотрудничестве с агентством талантов - РИА Новости, 04.02.2025
Байден подписал соглашение о сотрудничестве с агентством талантов
Экс-президент США Джо Байден заключил соглашение о сотрудничестве с агентством талантов Creative Artists Agency (CAA), занимающимся поиском работы для... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T04:35:00+03:00
2025-02-04T04:35:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Экс-президент США Джо Байден заключил соглашение о сотрудничестве с агентством талантов Creative Artists Agency (CAA), занимающимся поиском работы для творческих личностей, сообщает само агентство. "Бывший президент Джо Байден подписал (соглашение о сотрудничестве - ред.) с CAA", - говорится в заявлении агентства, опубликованном в соцсети Instagram*. Согласно этому сообщению, CAA ранее уже работало с Байденом - с 2017 по 2020 год, когда он был вице-президентом. В сотрудничестве с агентством экс-президент издал свою книгу мемуаров "Обещай мне, папа", отправился в турне по США под названием American Promise и провел множество выступлений. Газета New York Post пишет, что точные планы экс-президента остаются неясными.* Деятельность Meta (Instagram и Facebook) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, сша, россия, джо байден
В мире, США, Россия, Джо Байден
Байден подписал соглашение о сотрудничестве с агентством талантов

Экс-президент США Байден подписал соглашение с Creative Artists Agency

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время выступления в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Экс-президент США Джо Байден заключил соглашение о сотрудничестве с агентством талантов Creative Artists Agency (CAA), занимающимся поиском работы для творческих личностей, сообщает само агентство.
"Бывший президент Джо Байден подписал (соглашение о сотрудничестве - ред.) с CAA", - говорится в заявлении агентства, опубликованном в соцсети Instagram*.
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Согласно этому сообщению, CAA ранее уже работало с Байденом - с 2017 по 2020 год, когда он был вице-президентом. В сотрудничестве с агентством экс-президент издал свою книгу мемуаров "Обещай мне, папа", отправился в турне по США под названием American Promise и провел множество выступлений.
Газета New York Post пишет, что точные планы экс-президента остаются неясными.
* Деятельность Meta (Instagram и Facebook) запрещена в России как экстремистская.
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