https://ria.ru/20250204/azal-1997379736.html

Отчет об авиакатастрофе в Актау является предварительным

Отчет об авиакатастрофе в Актау является предварительным - РИА Новости, 04.02.2025

Отчет об авиакатастрофе в Актау является предварительным

Опубликованный отчет о расследовании авиакатастрофы самолета Azerbaijan Airlines под Актау является предварительным, информация может уточняться и дополняться,... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T19:08:00+03:00

2025-02-04T19:08:00+03:00

2025-02-04T19:19:00+03:00

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Опубликованный отчет о расследовании авиакатастрофы самолета Azerbaijan Airlines под Актау является предварительным, информация может уточняться и дополняться, окончательный отчет будет подготовлен после завершения работ, сообщает во вторник минтранс Казахстана.Минтранс Казахстана опубликовал во вторник предварительный отчет по расследованию катастрофы самолета Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines под Актау."Представленная в настоящем отчете информация является предварительной и может быть уточнена и дополнена по результатам исследований и изучения всех материалов. После окончания работ будет подготовлен окончательный отчет по результатам расследования авиационного происшествия", - говорится в сообщении.Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.

https://ria.ru/20250204/azal-1997376121.html

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