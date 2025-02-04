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Отчет об авиакатастрофе в Актау является предварительным - РИА Новости, 04.02.2025
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19:08 04.02.2025 (обновлено: 19:19 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/azal-1997379736.html
Отчет об авиакатастрофе в Актау является предварительным
Отчет об авиакатастрофе в Актау является предварительным - РИА Новости, 04.02.2025
Отчет об авиакатастрофе в Актау является предварительным
Опубликованный отчет о расследовании авиакатастрофы самолета Azerbaijan Airlines под Актау является предварительным, информация может уточняться и дополняться,... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T19:08:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Опубликованный отчет о расследовании авиакатастрофы самолета Azerbaijan Airlines под Актау является предварительным, информация может уточняться и дополняться, окончательный отчет будет подготовлен после завершения работ, сообщает во вторник минтранс Казахстана.Минтранс Казахстана опубликовал во вторник предварительный отчет по расследованию катастрофы самолета Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines под Актау."Представленная в настоящем отчете информация является предварительной и может быть уточнена и дополнена по результатам исследований и изучения всех материалов. После окончания работ будет подготовлен окончательный отчет по результатам расследования авиационного происшествия", - говорится в сообщении.Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
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Отчет об авиакатастрофе в Актау является предварительным

Отчет об авиакатастрофе в Актау дополнят после завершения расследования

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанкМесто крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
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Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Опубликованный отчет о расследовании авиакатастрофы самолета Azerbaijan Airlines под Актау является предварительным, информация может уточняться и дополняться, окончательный отчет будет подготовлен после завершения работ, сообщает во вторник минтранс Казахстана.
Минтранс Казахстана опубликовал во вторник предварительный отчет по расследованию катастрофы самолета Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines под Актау.
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
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"Представленная в настоящем отчете информация является предварительной и может быть уточнена и дополнена по результатам исследований и изучения всех материалов. После окончания работ будет подготовлен окончательный отчет по результатам расследования авиационного происшествия", - говорится в сообщении.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
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КазахстанАктауВ миреКрушение рейса Баку — ГрозныйБакуГрозныйПроисшествияРоссия
 
 
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