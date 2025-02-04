https://ria.ru/20250204/avtobus-1997358746.html

Рядом со школьным автобусом в Запорожской области нашли части ударного БПЛА

Рядом со школьным автобусом в Запорожской области нашли части ударного БПЛА - РИА Новости, 04.02.2025

Рядом со школьным автобусом в Запорожской области нашли части ударного БПЛА

Сотрудники Следственного комитета России обнаружили у школьного автобуса, атакованного украинскими боевиками в городе Васильевка в Запорожской области, части... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T17:31:00+03:00

2025-02-04T17:31:00+03:00

2025-02-04T17:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

запорожская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997359160_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_12a088b12af751fdeeb359bf354e4249.jpg

ВАСИЛЬЕВКА, 4 фев - РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета России обнаружили у школьного автобуса, атакованного украинскими боевиками в городе Васильевка в Запорожской области, части ударного БПЛА, передает корреспондент РИА Новости. Оперативная группа СК РФ прибыла к повреждённому в результате атаки украинских боевиков школьному автобусу. В результате осмотра были обнаружены части ударного БПЛА. "Все вещественные доказательства, собранные в ходе осмотра места происшествия, будут направлены на судебную экспертизу", - сказал журналистам сотрудник СК РФ. На месте были обнаружены электродвигатели, элементы питания и несущего каркаса БПЛА, предположительно, типа квадрокоптер. Кроме того, следователи опросили свидетелей и провели осмотр поврежденного автобуса.

https://ria.ru/20250204/avtobus-1997249044.html

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия атаки ВСУ на школьный автобус в Запорожской области Сотрудники СК России обнаружили у школьного автобуса, атакованного украинскими боевиками в Васильевке Запорожской области, обломки ударного БПЛА, передает корреспондент РИА Новости. 2025-02-04T17:31 true PT1M04S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), запорожская область