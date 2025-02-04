https://ria.ru/20250204/avtobus-1997358746.html
Рядом со школьным автобусом в Запорожской области нашли части ударного БПЛА
Рядом со школьным автобусом в Запорожской области нашли части ударного БПЛА - РИА Новости, 04.02.2025
Рядом со школьным автобусом в Запорожской области нашли части ударного БПЛА
Сотрудники Следственного комитета России обнаружили у школьного автобуса, атакованного украинскими боевиками в городе Васильевка в Запорожской области, части... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T17:31:00+03:00
2025-02-04T17:31:00+03:00
2025-02-04T17:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
запорожская область
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ВАСИЛЬЕВКА, 4 фев - РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета России обнаружили у школьного автобуса, атакованного украинскими боевиками в городе Васильевка в Запорожской области, части ударного БПЛА, передает корреспондент РИА Новости. Оперативная группа СК РФ прибыла к повреждённому в результате атаки украинских боевиков школьному автобусу. В результате осмотра были обнаружены части ударного БПЛА. "Все вещественные доказательства, собранные в ходе осмотра места происшествия, будут направлены на судебную экспертизу", - сказал журналистам сотрудник СК РФ. На месте были обнаружены электродвигатели, элементы питания и несущего каркаса БПЛА, предположительно, типа квадрокоптер. Кроме того, следователи опросили свидетелей и провели осмотр поврежденного автобуса.
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россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Последствия атаки ВСУ на школьный автобус в Запорожской области
Сотрудники СК России обнаружили у школьного автобуса, атакованного украинскими боевиками в Васильевке Запорожской области, обломки ударного БПЛА, передает корреспондент РИА Новости.
2025-02-04T17:31
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Запорожская область
Рядом со школьным автобусом в Запорожской области нашли части ударного БПЛА
СК нашел у атакованного ВСУ школьного автобуса в Васильевке части ударного БПЛА