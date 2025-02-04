Рейтинг@Mail.ru
Рядом со школьным автобусом в Запорожской области нашли части ударного БПЛА - РИА Новости, 04.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:31 04.02.2025 (обновлено: 17:39 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/avtobus-1997358746.html
Рядом со школьным автобусом в Запорожской области нашли части ударного БПЛА
Рядом со школьным автобусом в Запорожской области нашли части ударного БПЛА - РИА Новости, 04.02.2025
Рядом со школьным автобусом в Запорожской области нашли части ударного БПЛА
Сотрудники Следственного комитета России обнаружили у школьного автобуса, атакованного украинскими боевиками в городе Васильевка в Запорожской области, части... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T17:31:00+03:00
2025-02-04T17:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997359160_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_12a088b12af751fdeeb359bf354e4249.jpg
ВАСИЛЬЕВКА, 4 фев - РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета России обнаружили у школьного автобуса, атакованного украинскими боевиками в городе Васильевка в Запорожской области, части ударного БПЛА, передает корреспондент РИА Новости. Оперативная группа СК РФ прибыла к повреждённому в результате атаки украинских боевиков школьному автобусу. В результате осмотра были обнаружены части ударного БПЛА. "Все вещественные доказательства, собранные в ходе осмотра места происшествия, будут направлены на судебную экспертизу", - сказал журналистам сотрудник СК РФ. На месте были обнаружены электродвигатели, элементы питания и несущего каркаса БПЛА, предположительно, типа квадрокоптер. Кроме того, следователи опросили свидетелей и провели осмотр поврежденного автобуса.
https://ria.ru/20250204/avtobus-1997249044.html
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Последствия атаки ВСУ на школьный автобус в Запорожской области
Сотрудники СК России обнаружили у школьного автобуса, атакованного украинскими боевиками в Васильевке Запорожской области, обломки ударного БПЛА, передает корреспондент РИА Новости.
2025-02-04T17:31
true
PT1M04S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997359160_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_43063cb15e2afadb8644e02a19ca2833.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Запорожская область
Рядом со школьным автобусом в Запорожской области нашли части ударного БПЛА

СК нашел у атакованного ВСУ школьного автобуса в Васильевке части ударного БПЛА

Читать ria.ru в
Дзен
ВАСИЛЬЕВКА, 4 фев - РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета России обнаружили у школьного автобуса, атакованного украинскими боевиками в городе Васильевка в Запорожской области, части ударного БПЛА, передает корреспондент РИА Новости.
Оперативная группа СК РФ прибыла к повреждённому в результате атаки украинских боевиков школьному автобусу. В результате осмотра были обнаружены части ударного БПЛА.
«
"Все вещественные доказательства, собранные в ходе осмотра места происшествия, будут направлены на судебную экспертизу", - сказал журналистам сотрудник СК РФ.
На месте были обнаружены электродвигатели, элементы питания и несущего каркаса БПЛА, предположительно, типа квадрокоптер.
Кроме того, следователи опросили свидетелей и провели осмотр поврежденного автобуса.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Захарова прокомментировала удар ВСУ по автобусу с детьми
Вчера, 10:24
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Запорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала