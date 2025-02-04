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Глава ЕК призвала креативно использовать замороженные российские активы
Глава ЕК призвала креативно использовать замороженные российские активы - РИА Новости, 04.02.2025
Глава ЕК призвала креативно использовать замороженные российские активы
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен "креативно использовать" незаконно замороженные российские активы для помощи Украине. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T14:15:00+03:00
2025-02-04T14:15:00+03:00
2025-02-04T14:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
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брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен "креативно использовать" незаконно замороженные российские активы для помощи Украине. "Невероятно важно, что государства-члены продлили заморозку российских активов. Теперь мы можем продолжать думать о креативном использовании этих активов для поддержки Украины. Мы должны показать Кремлю, что чем дольше война, тем выше цена для России", - заявила она, выступая на конференции европейских послов в Брюсселе. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
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Глава ЕК призвала креативно использовать замороженные российские активы
Фон дер Ляйен призвала креативно использовать замороженные активы РФ для Киева