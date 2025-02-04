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Глава ЕК призвала креативно использовать замороженные российские активы - РИА Новости, 04.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:15 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/aktivy-1997311709.html
Глава ЕК призвала креативно использовать замороженные российские активы
Глава ЕК призвала креативно использовать замороженные российские активы - РИА Новости, 04.02.2025
Глава ЕК призвала креативно использовать замороженные российские активы
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен "креативно использовать" незаконно замороженные российские активы для помощи Украине. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T14:15:00+03:00
2025-02-04T14:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
брюссель
урсула фон дер ляйен
сергей лавров
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен "креативно использовать" незаконно замороженные российские активы для помощи Украине. "Невероятно важно, что государства-члены продлили заморозку российских активов. Теперь мы можем продолжать думать о креативном использовании этих активов для поддержки Украины. Мы должны показать Кремлю, что чем дольше война, тем выше цена для России", - заявила она, выступая на конференции европейских послов в Брюсселе. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
https://ria.ru/20250131/aktivy-1996726428.html
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россия, украина, брюссель, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия, g7, санкции в отношении россии, замороженные российские активы, экономика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Сергей Лавров, Евросоюз, Еврокомиссия, G7, Санкции в отношении России, замороженные российские активы, Экономика
Глава ЕК призвала креативно использовать замороженные российские активы

Фон дер Ляйен призвала креативно использовать замороженные активы РФ для Киева

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Sputnik / Родион Прока
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен "креативно использовать" незаконно замороженные российские активы для помощи Украине.
"Невероятно важно, что государства-члены продлили заморозку российских активов. Теперь мы можем продолжать думать о креативном использовании этих активов для поддержки Украины. Мы должны показать Кремлю, что чем дольше война, тем выше цена для России", - заявила она, выступая на конференции европейских послов в Брюсселе.
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31 января, 22:01
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаБрюссельУрсула фон дер ЛяйенСергей ЛавровЕвросоюзЕврокомиссияG7Санкции в отношении Россиизамороженные российские активыЭкономика
 
 
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