https://ria.ru/20250204/aktau-1997377004.html

Большинство повреждений разбившегося в Актау самолета находятся в киле

Большинство повреждений разбившегося в Актау самолета находятся в киле - РИА Новости, 04.02.2025

Большинство повреждений разбившегося в Актау самолета находятся в киле

Большинство повреждений самолёта AZAL, потерпевшего крушение под Актау, находятся в киле и стабилизаторе, говорится в предварительном отчёте о расследовании... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T18:51:00+03:00

2025-02-04T18:51:00+03:00

2025-02-04T19:46:00+03:00

актау

казахстан

в мире

баку

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение рейса баку — грозный

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Большинство повреждений самолёта AZAL, потерпевшего крушение под Актау, находятся в киле и стабилизаторе, говорится в предварительном отчёте о расследовании причин крушения, опубликованном минтрансом Казахстана.Минтранс Казахстана опубликовал во вторник предварительный отчёт по расследованию катастрофы самолета Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) под Актау. Информация из отчёта может уточняться и дополняться, окончательный отчёт будет подготовлен после завершения работ."Большинство сквозных повреждений находятся в киле и стабилизаторе", - говорится в предварительном отчёте.Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.

https://ria.ru/20250204/aktau-1997372669.html

актау

казахстан

баку

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актау, казахстан, в мире, баку, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный