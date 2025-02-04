https://ria.ru/20250204/aktau-1997376609.html
В разбившемся в Актау самолете выявили множество сквозных повреждений
В разбившемся в Актау самолете выявили множество сквозных повреждений - РИА Новости, 04.02.2025
В разбившемся в Актау самолете выявили множество сквозных повреждений
В корпусе разбившегося под Актау самолета Azerbaijan Airlines выявлено множество сквозных повреждений, говорится в предварительном отчете о расследовании причин РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T18:49:00+03:00
2025-02-04T18:49:00+03:00
2025-02-04T19:18:00+03:00
актау
казахстан
в мире
баку
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991315826_0:166:1600:1066_1920x0_80_0_0_05507c1747aa4f6dfb867c6b347ccd6b.jpg
АСТАНА, 4 фев - РИА Новости. В корпусе разбившегося под Актау самолета Azerbaijan Airlines выявлено множество сквозных повреждений, говорится в предварительном отчете о расследовании причин крушения, опубликованном минтрансом Казахстана."Первоначальный осмотр сохранившихся фрагментов выявил множество сквозных и несквозных повреждений разной величины и формы в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления. Схожие повреждения были обнаружены на левом двигателе и левом крыле воздушного судна, а также на агрегатах и компонентах воздушного судна. В некоторых местах повреждения имеют правильную прямоугольную форму", - говорится в предварительном отчете казахстанского минтранса.Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
https://ria.ru/20250204/aktau-1997247385.html
актау
казахстан
баку
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991315826_170:0:1591:1066_1920x0_80_0_0_f3fad589da16929eaa4acf68295bbf27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
актау, казахстан, в мире, баку, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Актау, Казахстан, В мире, Баку, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В разбившемся в Актау самолете выявили множество сквозных повреждений
В разбившемся в Актау самолете выявлены повреждения от внешних объектов