https://ria.ru/20250204/aktau-1997376609.html

В разбившемся в Актау самолете выявили множество сквозных повреждений

В разбившемся в Актау самолете выявили множество сквозных повреждений - РИА Новости, 04.02.2025

В разбившемся в Актау самолете выявили множество сквозных повреждений

В корпусе разбившегося под Актау самолета Azerbaijan Airlines выявлено множество сквозных повреждений, говорится в предварительном отчете о расследовании причин РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T18:49:00+03:00

2025-02-04T18:49:00+03:00

2025-02-04T19:18:00+03:00

актау

казахстан

в мире

баку

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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АСТАНА, 4 фев - РИА Новости. В корпусе разбившегося под Актау самолета Azerbaijan Airlines выявлено множество сквозных повреждений, говорится в предварительном отчете о расследовании причин крушения, опубликованном минтрансом Казахстана."Первоначальный осмотр сохранившихся фрагментов выявил множество сквозных и несквозных повреждений разной величины и формы в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления. Схожие повреждения были обнаружены на левом двигателе и левом крыле воздушного судна, а также на агрегатах и компонентах воздушного судна. В некоторых местах повреждения имеют правильную прямоугольную форму", - говорится в предварительном отчете казахстанского минтранса.Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.

https://ria.ru/20250204/aktau-1997247385.html

актау

казахстан

баку

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актау, казахстан, в мире, баку, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)