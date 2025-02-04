https://ria.ru/20250204/abkhaziya-1997395678.html

Гунбу на выборах поддержат 40 процентов жителей Абхазии, показал опрос

Гунбу на выборах поддержат 40 процентов жителей Абхазии, показал опрос - РИА Новости, 04.02.2025

Гунбу на выборах поддержат 40 процентов жителей Абхазии, показал опрос

На выборах президента Абхазии 41% жителей республики, которые точно пойдут голосовать, хотят поддержать кандидата Барду Гунбу, 33% респондентов собираются... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T22:08:00+03:00

2025-02-04T22:08:00+03:00

2025-02-04T22:08:00+03:00

в мире

адгур ардзинба

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президентские выборы в абхазии

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. На выборах президента Абхазии 41% жителей республики, которые точно пойдут голосовать, хотят поддержать кандидата Барду Гунбу, 33% респондентов собираются отдать голос за Адгура Ардзинбу, согласно данным опроса ИНСОМАР, опубликованным в Telegram-канале.Досрочные выборы президента Абхазии назначены на 15 февраля. В соответствии с законом, сегодня последний день, когда социологи могут публиковать результаты опросов. Согласно результатам опроса, ИНСОМАР, 41% жителей Абхазии, которые точно пойдут на выборы президента Абхазии, собираются голосовать за Гунбу, 33% хотят отдать свой голос Ардзинбе. Кандидата в президенты Роберта Аршба планируют поддержать 12% опрошенных, Олега Барциц - 5%, Адгура Хурхумал - 2% респондентов. Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты электорального расчета итогов голосования на выборах президента Абхазии, согласно которому лидирует также Гунба. По данным ВЦИОМ, он может набрать 42,3% голосов избирателей. Инициативное исследование ИНСОМАР проведено 2-4 февраля 2025 года среди 500 респондентов старше 18 лет. Максимально возможная статистическая погрешность составляет 4,38%.

https://ria.ru/20250130/abdrazakov-1996390970.html

https://ria.ru/20250128/abkhaziya-1995983131.html

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в мире, адгур ардзинба, абхазия, президентские выборы в абхазии