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Житель Магадана перевел мошенникам более четырех миллионов рублей - РИА Новости, 03.02.2025
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12:24 03.02.2025 (обновлено: 12:42 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/zhitel-1997019905.html
Житель Магадана перевел мошенникам более четырех миллионов рублей
Житель Магадана перевел мошенникам более четырех миллионов рублей - РИА Новости, 03.02.2025
Житель Магадана перевел мошенникам более четырех миллионов рублей
Житель Магадана перечислил мошенникам 4,3 миллиона рублей, часть денег он взял в кредит, сообщило УМВД России по Магаданской области. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T12:24:00+03:00
2025-02-03T12:42:00+03:00
происшествия
магадан
магаданская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МАГАДАН, 3 фев - РИА Новости. Житель Магадана перечислил мошенникам 4,3 миллиона рублей, часть денег он взял в кредит, сообщило УМВД России по Магаданской области. "В дежурную часть ОМВД России по городу Магадану обратился 63-летний житель областного центра. Мужчина рассказал, что стал жертвой мошенников. Два дня он действовал по указанию неизвестных и лишился свыше 4 миллионов 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Поясняется, что мужчине позвонил псевдо-сотрудник силового ведомства, который рассказал о несуществующих утечках данных и проблемах с банковскими счетами заявителя. Все их якобы можно было решить, перечислив деньги на так называемый безопасный счет. "И хотя гражданин ранее слышал о подобных схемах обмана, в том числе от полицейских в ходе профилактических лекций, он все же поверил аферистам. За два дня потерпевший выполнил в общей сложности тринадцать операций через банкомат. Мужчина перевел мошенникам собственные и кредитные средства", - сообщает ведомство. Следователи УМВД региона возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".
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происшествия, магадан, магаданская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Магадан, Магаданская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Житель Магадана перевел мошенникам более четырех миллионов рублей

В Магадане мужчина перечислил мошенникам 4,3 миллиона рублей

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль МВД России
Автомобиль МВД России - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль МВД России. Архивное фото
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МАГАДАН, 3 фев - РИА Новости. Житель Магадана перечислил мошенникам 4,3 миллиона рублей, часть денег он взял в кредит, сообщило УМВД России по Магаданской области.
"В дежурную часть ОМВД России по городу Магадану обратился 63-летний житель областного центра. Мужчина рассказал, что стал жертвой мошенников. Два дня он действовал по указанию неизвестных и лишился свыше 4 миллионов 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Поясняется, что мужчине позвонил псевдо-сотрудник силового ведомства, который рассказал о несуществующих утечках данных и проблемах с банковскими счетами заявителя. Все их якобы можно было решить, перечислив деньги на так называемый безопасный счет.
"И хотя гражданин ранее слышал о подобных схемах обмана, в том числе от полицейских в ходе профилактических лекций, он все же поверил аферистам. За два дня потерпевший выполнил в общей сложности тринадцать операций через банкомат. Мужчина перевел мошенникам собственные и кредитные средства", - сообщает ведомство.
Следователи УМВД региона возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".
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