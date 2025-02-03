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Житель Магадана перевел мошенникам более четырех миллионов рублей

Житель Магадана перевел мошенникам более четырех миллионов рублей - РИА Новости, 03.02.2025

Житель Магадана перевел мошенникам более четырех миллионов рублей

Житель Магадана перечислил мошенникам 4,3 миллиона рублей, часть денег он взял в кредит, сообщило УМВД России по Магаданской области. РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T12:24:00+03:00

2025-02-03T12:24:00+03:00

2025-02-03T12:42:00+03:00

происшествия

магадан

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министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МАГАДАН, 3 фев - РИА Новости. Житель Магадана перечислил мошенникам 4,3 миллиона рублей, часть денег он взял в кредит, сообщило УМВД России по Магаданской области. "В дежурную часть ОМВД России по городу Магадану обратился 63-летний житель областного центра. Мужчина рассказал, что стал жертвой мошенников. Два дня он действовал по указанию неизвестных и лишился свыше 4 миллионов 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Поясняется, что мужчине позвонил псевдо-сотрудник силового ведомства, который рассказал о несуществующих утечках данных и проблемах с банковскими счетами заявителя. Все их якобы можно было решить, перечислив деньги на так называемый безопасный счет. "И хотя гражданин ранее слышал о подобных схемах обмана, в том числе от полицейских в ходе профилактических лекций, он все же поверил аферистам. За два дня потерпевший выполнил в общей сложности тринадцать операций через банкомат. Мужчина перевел мошенникам собственные и кредитные средства", - сообщает ведомство. Следователи УМВД региона возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".

https://ria.ru/20241018/peterburg-1978734981.html

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происшествия, магадан, магаданская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)