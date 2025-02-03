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Слуцкий назвал выборы на Украине концом кровавой игры для Зеленского - РИА Новости, 03.02.2025
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16:25 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/zelenskiy-1997129147.html
Слуцкий назвал выборы на Украине концом кровавой игры для Зеленского
Слуцкий назвал выборы на Украине концом кровавой игры для Зеленского - РИА Новости, 03.02.2025
Слуцкий назвал выборы на Украине концом кровавой игры для Зеленского
Для хунты Владимира Зеленского проведение выборов на Украине станет концом кровавой игры, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T16:25:00+03:00
2025-02-03T16:25:00+03:00
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Для хунты Владимира Зеленского проведение выборов на Украине станет концом кровавой игры, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. "Для хунты просроченного Зеленского проведение выборов станет концом кровавой игры, бесславным и необратимым. И не только для хунты Зеленского. В крайне бледном свете предстанут и европейские спонсоры утратившей легитимность марионетки, рьяно поддерживающие русофобию и продолжение войны", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат считает, что в Киеве сильно занервничали, поняв настрой новой администрации США относительно проведения президентских выборов на Украине. "Демократичная" Украина, а точнее "свободолюбивая киевская элита", как оказалось, против выборов, против свободного волеизъявления и, соответственно, против реальной демократии и легитимизации власти. Полное саморазоблачение узурпаторов, прикрывающихся как фиговым листком "демократическими ценностями и свободами" для совершения военных преступлений против Русского мира и истребления самих украинцев", - заключил он.
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в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, леонид слуцкий (политик), госдума рф
В мире, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ
Слуцкий назвал выборы на Украине концом кровавой игры для Зеленского

Слуцкий: для хунты Зеленского проведение выборов станет концом кровавой игры

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Для хунты Владимира Зеленского проведение выборов на Украине станет концом кровавой игры, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
"Для хунты просроченного Зеленского проведение выборов станет концом кровавой игры, бесславным и необратимым. И не только для хунты Зеленского. В крайне бледном свете предстанут и европейские спонсоры утратившей легитимность марионетки, рьяно поддерживающие русофобию и продолжение войны", - написал он в своем Telegram-канале.
Депутат считает, что в Киеве сильно занервничали, поняв настрой новой администрации США относительно проведения президентских выборов на Украине.
"Демократичная" Украина, а точнее "свободолюбивая киевская элита", как оказалось, против выборов, против свободного волеизъявления и, соответственно, против реальной демократии и легитимизации власти. Полное саморазоблачение узурпаторов, прикрывающихся как фиговым листком "демократическими ценностями и свободами" для совершения военных преступлений против Русского мира и истребления самих украинцев", - заключил он.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
В Раде объяснили, почему в США заговорили о выборах на Украине
Вчера, 15:43
 
В миреУкраинаКиевСШАВладимир ЗеленскийЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФ
 
 
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