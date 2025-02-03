https://ria.ru/20250203/zelenskiy-1997129147.html

Слуцкий назвал выборы на Украине концом кровавой игры для Зеленского

Слуцкий назвал выборы на Украине концом кровавой игры для Зеленского - РИА Новости, 03.02.2025

Слуцкий назвал выборы на Украине концом кровавой игры для Зеленского

Для хунты Владимира Зеленского проведение выборов на Украине станет концом кровавой игры, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T16:25:00+03:00

2025-02-03T16:25:00+03:00

2025-02-03T16:25:00+03:00

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госдума рф

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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Для хунты Владимира Зеленского проведение выборов на Украине станет концом кровавой игры, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. "Для хунты просроченного Зеленского проведение выборов станет концом кровавой игры, бесславным и необратимым. И не только для хунты Зеленского. В крайне бледном свете предстанут и европейские спонсоры утратившей легитимность марионетки, рьяно поддерживающие русофобию и продолжение войны", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат считает, что в Киеве сильно занервничали, поняв настрой новой администрации США относительно проведения президентских выборов на Украине. "Демократичная" Украина, а точнее "свободолюбивая киевская элита", как оказалось, против выборов, против свободного волеизъявления и, соответственно, против реальной демократии и легитимизации власти. Полное саморазоблачение узурпаторов, прикрывающихся как фиговым листком "демократическими ценностями и свободами" для совершения военных преступлений против Русского мира и истребления самих украинцев", - заключил он.

https://ria.ru/20250202/vybory-1996898513.html

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в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, леонид слуцкий (политик), госдума рф