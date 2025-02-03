В СВР заявили о подготовке НАТО кампании по дискредитации Зеленского
© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. НАТО готовит масштабную операцию по дискредитации Владимира Зеленского, в том числе публикацию сведений о том, как киевские власти присвоили более 1,5 миллиарда долларов, сообщили в Службе внешней разведки России.
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"В преддверии предвыборной кампании в штаб-квартире НАТО готовят масштабную операцию по дискредитации Зеленского. Планируется, в частности, обнародовать сведения о присвоении лично "президентом" и членами его команды только из средств, предназначенных на закупку боеприпасов, более полутора миллиарда долларов", — заявило пресс-бюро СВР.
Среди других планов НАТО в отношении главы киевского режима:
- вскрыть схему вывода Зеленским и его окружением за границу денежного довольствия 130 тысяч погибших украинских военнослужащих, которые продолжают числиться живыми;
- предать огласке факты причастности Зеленского к неоднократным случаям продажи крупных партий безвозмездно переданной Киеву западной военной техники различным группировкам в странах Африки.
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"Таким образом, то, что время "просроченного" Зеленского сочтено, понимают даже в НАТО. Жаль только, что это понимание далось ценой жизни сотен тысяч украинских граждан".
В итоге в альянсе намерены:
- заморозить конфликт путем вывода противоборствующих сторон на диалог о начале его урегулирования;
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"При этом в Вашингтоне и Брюсселе сходятся во мнении, что главной помехой для реализации такого сценария является Владимир Зеленский, которого в западных кулуарах называют не иначе как "отработанным материалом".
- избавиться от Зеленского — в идеале в результате псевдодемократических выборов, которые могли бы состояться не позднее будущей осени;
- сохранить остатки Украины в качестве антироссийского плацдарма.
На прошлой неделе Зеленский в интервью информационному агентству Associated Press признался, что не знает, куда делись около ста миллиардов долларов американской помощи, — по его словам, из 177 миллиардов до Украины дошли только 76 миллиардов. При этом президент США Дональд Трамп заявлял, что Америка потратила на поддержку Украины на 200 миллиардов долларов больше, чем другие члены НАТО.