Рейтинг@Mail.ru
В СВР заявили о подготовке НАТО кампании по дискредитации Зеленского - РИА Новости, 03.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:33 03.02.2025 (обновлено: 14:33 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/zelenskiy-1997038364.html
В СВР заявили о подготовке НАТО кампании по дискредитации Зеленского
В СВР заявили о подготовке НАТО кампании по дискредитации Зеленского - РИА Новости, 03.02.2025
В СВР заявили о подготовке НАТО кампании по дискредитации Зеленского
НАТО готовит масштабную операцию по дискредитации Владимира Зеленского, в том числе публикацию сведений о том, как киевские власти присвоили более 1,5 миллиарда РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T13:33:00+03:00
2025-02-03T14:33:00+03:00
в мире
россия
владимир зеленский
нато
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978670716_0:439:2048:1591_1920x0_80_0_0_13d6d5dadda4e39530db83d0d131a6e7.jpg
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. НАТО готовит масштабную операцию по дискредитации Владимира Зеленского, в том числе публикацию сведений о том, как киевские власти присвоили более 1,5 миллиарда долларов, сообщили в Службе внешней разведки России."В преддверии предвыборной кампании в штаб-квартире НАТО готовят масштабную операцию по дискредитации Зеленского. Планируется, в частности, обнародовать сведения о присвоении лично "президентом" и членами его команды только из средств, предназначенных на закупку боеприпасов, более полутора миллиарда долларов", — заявило пресс-бюро СВР.Среди других планов НАТО в отношении главы киевского режима:"Таким образом, то, что время "просроченного" Зеленского сочтено, понимают даже в НАТО. Жаль только, что это понимание далось ценой жизни сотен тысяч украинских граждан".В итоге в альянсе намерены:"При этом в Вашингтоне и Брюсселе сходятся во мнении, что главной помехой для реализации такого сценария является Владимир Зеленский, которого в западных кулуарах называют не иначе как "отработанным материалом".На прошлой неделе Зеленский в интервью информационному агентству Associated Press признался, что не знает, куда делись около ста миллиардов долларов американской помощи, — по его словам, из 177 миллиардов до Украины дошли только 76 миллиардов. При этом президент США Дональд Трамп заявлял, что Америка потратила на поддержку Украины на 200 миллиардов долларов больше, чем другие члены НАТО.
https://ria.ru/20250203/ukraina-1997018675.html
https://ria.ru/20250203/priznanie-1996949794.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Тузова
Ольга Тузова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978670716_0:294:2048:1830_1920x0_80_0_0_3617907699fbcb031f96df2535ba8d9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, владимир зеленский, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), украина
В мире, Россия, Владимир Зеленский, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Украина

В СВР заявили о подготовке НАТО кампании по дискредитации Зеленского

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. НАТО готовит масштабную операцию по дискредитации Владимира Зеленского, в том числе публикацию сведений о том, как киевские власти присвоили более 1,5 миллиарда долларов, сообщили в Службе внешней разведки России.
«
"В преддверии предвыборной кампании в штаб-квартире НАТО готовят масштабную операцию по дискредитации Зеленского. Планируется, в частности, обнародовать сведения о присвоении лично "президентом" и членами его команды только из средств, предназначенных на закупку боеприпасов, более полутора миллиарда долларов", — заявило пресс-бюро СВР.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Медведев прокомментировал слова Зеленского о выделенных США средствах
12:18
Среди других планов НАТО в отношении главы киевского режима:
  • вскрыть схему вывода Зеленским и его окружением за границу денежного довольствия 130 тысяч погибших украинских военнослужащих, которые продолжают числиться живыми;
  • предать огласке факты причастности Зеленского к неоднократным случаям продажи крупных партий безвозмездно переданной Киеву западной военной техники различным группировкам в странах Африки.
«
"Таким образом, то, что время "просроченного" Зеленского сочтено, понимают даже в НАТО. Жаль только, что это понимание далось ценой жизни сотен тысяч украинских граждан".
Штаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве
Служба внешней разведки России
В итоге в альянсе намерены:
  • заморозить конфликт путем вывода противоборствующих сторон на диалог о начале его урегулирования;
«
"При этом в Вашингтоне и Брюсселе сходятся во мнении, что главной помехой для реализации такого сценария является Владимир Зеленский, которого в западных кулуарах называют не иначе как "отработанным материалом".
Штаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве
Служба внешней разведки России
  • избавиться от Зеленского — в идеале в результате псевдодемократических выборов, которые могли бы состояться не позднее будущей осени;
  • сохранить остатки Украины в качестве антироссийского плацдарма.
На прошлой неделе Зеленский в интервью информационному агентству Associated Press признался, что не знает, куда делись около ста миллиардов долларов американской помощи, — по его словам, из 177 миллиардов до Украины дошли только 76 миллиардов. При этом президент США Дональд Трамп заявлял, что Америка потратила на поддержку Украины на 200 миллиардов долларов больше, чем другие члены НАТО.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
"Поразительно": признание Зеленского вызвало шок на Западе
07:08
 
В миреРоссияВладимир ЗеленскийНАТОСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Украина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала