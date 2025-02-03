https://ria.ru/20250203/zelenskiy-1997038364.html

В СВР заявили о подготовке НАТО кампании по дискредитации Зеленского

В СВР заявили о подготовке НАТО кампании по дискредитации Зеленского - РИА Новости, 03.02.2025

В СВР заявили о подготовке НАТО кампании по дискредитации Зеленского

НАТО готовит масштабную операцию по дискредитации Владимира Зеленского, в том числе публикацию сведений о том, как киевские власти присвоили более 1,5 миллиарда РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T13:33:00+03:00

2025-02-03T13:33:00+03:00

2025-02-03T14:33:00+03:00

в мире

россия

владимир зеленский

нато

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

украина

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. НАТО готовит масштабную операцию по дискредитации Владимира Зеленского, в том числе публикацию сведений о том, как киевские власти присвоили более 1,5 миллиарда долларов, сообщили в Службе внешней разведки России."В преддверии предвыборной кампании в штаб-квартире НАТО готовят масштабную операцию по дискредитации Зеленского. Планируется, в частности, обнародовать сведения о присвоении лично "президентом" и членами его команды только из средств, предназначенных на закупку боеприпасов, более полутора миллиарда долларов", — заявило пресс-бюро СВР.Среди других планов НАТО в отношении главы киевского режима:"Таким образом, то, что время "просроченного" Зеленского сочтено, понимают даже в НАТО. Жаль только, что это понимание далось ценой жизни сотен тысяч украинских граждан".В итоге в альянсе намерены:"При этом в Вашингтоне и Брюсселе сходятся во мнении, что главной помехой для реализации такого сценария является Владимир Зеленский, которого в западных кулуарах называют не иначе как "отработанным материалом".На прошлой неделе Зеленский в интервью информационному агентству Associated Press признался, что не знает, куда делись около ста миллиардов долларов американской помощи, — по его словам, из 177 миллиардов до Украины дошли только 76 миллиардов. При этом президент США Дональд Трамп заявлял, что Америка потратила на поддержку Украины на 200 миллиардов долларов больше, чем другие члены НАТО.

https://ria.ru/20250203/ukraina-1997018675.html

https://ria.ru/20250203/priznanie-1996949794.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

в мире, россия, владимир зеленский, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), украина