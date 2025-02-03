https://ria.ru/20250203/zelenskiy-1997001960.html

На Западе жестко отреагировали на заявление Зеленского о Путине

На Западе жестко отреагировали на заявление Зеленского о Путине - РИА Новости, 03.02.2025

На Западе жестко отреагировали на заявление Зеленского о Путине

Кипрский журналист Алекс Христофору иронично отреагировал в соцсети X на заявление Владимира Зеленского о позиции президента России Владимира Путина по... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T11:36:00+03:00

2025-02-03T11:36:00+03:00

2025-02-03T15:23:00+03:00

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Кипрский журналист Алекс Христофору иронично отреагировал в соцсети X на заявление Владимира Зеленского о позиции президента России Владимира Путина по переговорам с Украиной. "Хорошо, я понял тебя, Зеленский. Премия "Мир клоунов — 2025" — ваша. Теперь борьба идет за второе место", — написал он. Так журналист отреагировал на утверждение Зеленского в интервью Associated Press, что Путин якобы боится прямых переговоров с Украиной.На прошлой неделе Путин заявил автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: в силу своей нелегитимности Зеленский не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров — это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. При этом, если сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей. Вместе с тем Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие или передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта противником, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".

https://ria.ru/20250203/panchenko-1996973478.html

https://ria.ru/20250202/tramp-1996860913.html

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в мире, украина, владимир зеленский, владимир путин, россия, киев